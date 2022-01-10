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Общество

Пожарную сигнализацию настраивают в павильонах общепита в нижегородском парке "Швейцария"

14 января 2022 11:06  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Пожарную сигнализацию настраивают в павильонах общепита в нижегородском парке "Швейцария". Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на представителей парка.

Согласно информации, также устанавливается и охранная сигнализация для закрытых павильонов общепита.

Кроме этого, на данный момент идет подготовка к оценке помещений и проведению процедур для сдачи в аренду в рамках действующего законодательства.

Напомним, что парк был полностью открыт для посещения в декабре 2021 года.

На территории парка находятся два катка с искусственным покрытием. Один - основной, второй - для маленьких посетителей парка ближе к планетарию, около сцены. В ледовый комплекс также входит сеть прорезиненных дорожек, обогреваемый прокат и зона отдыха с шезлонгами.

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Теги:
Парк Швейцария
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