Пожарную сигнализацию настраивают в павильонах общепита в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Пожарную сигнализацию настраивают в павильонах общепита в нижегородском парке "Швейцария". Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на представителей парка.

Согласно информации, также устанавливается и охранная сигнализация для закрытых павильонов общепита.

Кроме этого, на данный момент идет подготовка к оценке помещений и проведению процедур для сдачи в аренду в рамках действующего законодательства.

Напомним, что парк был полностью открыт для посещения в декабре 2021 года.

На территории парка находятся два катка с искусственным покрытием. Один - основной, второй - для маленьких посетителей парка ближе к планетарию, около сцены. В ледовый комплекс также входит сеть прорезиненных дорожек, обогреваемый прокат и зона отдыха с шезлонгами.