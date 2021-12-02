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Общество

Два катка с искусственным покрытием будут работать в нижегородском парке "Швейцария"

02 декабря 2021 18:31  [39] Общество
План размещения катков в парке

План размещения катков в парке

Фото: соцсети парка "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На центральной площади парка "Швейцария" с 25 декабря по 28 февраля будут работать два катка с искусственным покрытием. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в
в Instagram.

По словам градоначальника, один каток будет основным - большого размера. Второй будет предназначен для маленьких посетителей парка: его установят ближе к планетарию, около сцены.

Юрий Шалабаев рассказал, что праздничные катания на свежем воздухе будут сопровождаться иллюминацией и музыкой.

Кроме того, в парке всё это время будет работать прокат снаряжения, а также будут организованы зоны для отдыха и ожидания. О правилах посещения катков парк сообщит дополнительно.

В парке "Швейцария" добавили, что искусственное покрытие катка определено ландшафтными особенностями центральной площади: поскольку она имеет уклон, ледовый каток залить там невозможно.

Генеральным партнёром организации ледового катка в "Швейцарии" выступил ПАО Сбербанк.

Ранее сообщалось, что почти 70 катков в восьми районах Нижнего Новгорода будет работать этой зимой. Больше всего ледовых площадок – 24 – появится в Автозаводском районе.

Напомним, нижегородские катки смогут работать без проверки QR-кодов, но при условии ограничения по числу посетителей - данный вопрос оставлен на усмотрение администраций. Но пока все открывшиеся для катаний площадки принимают любителей коньков только по QR-кодам - зато без ограничений по количеству.

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Теги:
Новый год Парк Швейцария Спорт
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