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Общество

Более 15 тысяч социальных контрактов с нижегородскими семьями планируется заключить в 2022 году

14 января 2022 11:59  [465] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В 2022 году планируется заключить более 15 тыс. социальных контрактов с нижегородскими семьями. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, на основании социального контракта предоставляется адресная государственная поддержка. Он предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Основными мерами по снижению бедности является помощь гражданам в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и стажировок, получении дополнительного профессионального образования, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.

В частности, при заключении социального контракта в период его действия гражданину ежемесячно выплачивается сумма 11 540 рублей. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, самозанятости, гражданину однократно выплачивается сумма до 250 000 рублей на приобретение основных средств.

Так, в 2021 году было заключено около 14 тыс. соцконтрактов с семьями региона, на эти цели было направлено более 2 млрд рублей.

Глеб Никитин подчеркнул, что данный механизм позволяет помочь не только конкретному человеку, но и всей его семье. По предварительной оценке, поддержку благодаря соцконтрактам получило уже около 36 тыс. жителей региона.

Основные направления заключенных соцконтрактов - это поиск работы и трудоустройство (более 5,5 тыс.), индивидуальная предпринимательская деятельность (более 4,3 тыс.) и трудная жизненная ситуация (4,16 тыс).

Для заключения социального контракта нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что почти четверть всех соцконтрактов в России заключены в Нижегородской области.

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Теги:
Семья Социальные выплаты Социальные проекты
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