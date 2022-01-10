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Общество

Сбитую автомобилем косулю спасли в Нижегородской области

14 января 2022 12:48  [423] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области на трассе Княгинино – Лысково спасли раненую сибирскую косулю, пострадавшую в ДТП. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Как рассказали в ведомстве, раненое животное обнаружили на обочине проезжавшие мимо жители Арзамасского района. Они вызвали на место специалистов по охране объектов животного мира.

В Минлесхозе подчеркнули, что своими действиями неравнодушные граждане спасли полуторагодовалому самцу косули жизнь, ведь на улице стоял мороз более -30 градусов. Раненое животное передали на лечение и передержку в Госветуправление Княгининского района. У парнокопытного диагностировали сотрясение мозга, ушибы и раны.

Предположительно косуля попала в ДТП, виновник которого скрылся с места. Материалы по данному факту направлены в полицию.

После лечения косулю выпустили в естественную среду обитания.

В Минлесхозе отметили, что в 2021 году в Нижегородской области зарегистрировано 115 случаев ДТП с участием диких животных. Чаще всего подобные ДТП происходят по ночам. Чтобы избежать столкновений с животными автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим в лесных массивах, особенно на участках, где размещены специальные дорожные знаки "Дикие животные".

Специалисты напомнили, что в случае подобных ДТП страховка ОСАГО покрывает нанесённый животному миру ущерб, а вот оставление места происшествия чревато для водителя более серьёзными последствиями.

В ведомстве дополнили, что не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, необходимо вызвать профессионалов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу "Зелёный телефон": 8 (831) 433-22-11 или по номеру 112.

О том, как действовать в случае ДТП с участием диких животных, сообщается в специальной памятке.

Ранее сообщалось, что в 2021 году численность косули на территории региона увеличилась до 1,7 тысячи особи (в 2020 году – 1,3 тысячи). До 2013 года данный вид был занесен в Красную книгу Нижегородской области. а затем был исключён из неё благодаря росту популяции.

Ранее сообщалось, что во избежание ДТП с дикими животными в нижегородском регионе разработали интерактивную карту мест "зверопереходов".

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Теги:
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