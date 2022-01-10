Фестиваль подлёдного лова "Чкаловская рыбалка – 2022" состоится 26 февраля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Регистрация на участие в XIII международном фестивале подлёдного лова "Чкаловская рыбалка – 2022" открылась в Нижегородской области. Ставшее традиционным и полюбившееся рыбакам мероприятие состоится в акватории Горьковского водохранилища 26 февраля 2022 года. Об этом сообщили организаторы.

Участие в мероприятии смогут принять не только профессионалы и любители рыбной ловли, но и новички, желающие приобщиться к этому занятию. В рамках фестиваля пройдут турнир "Кубок Чкалова-2022", международный фотоконкурс "Ловись, рыбка", соревнования "Рыболовная семья", "Два ерша" и "Клёвая FISHка".

Участники смогут побороться за огромное количество призов и подарков, главный из которых – мотобуксировщик. Турнир включает в себя более 20 номинаций: профессионалы, любители, семейные команды, иностранные гости, участники с ОВЗ и другие.

Кроме того, гостей фестиваля ждут выставки, экскурсии, конкурсы, а также лотерея и концертная программа.

Положение о ХΙΙΙ международном фестивале "Чкаловская рыбалка – 2022", а также информация о предварительной регистрации размещены на сайтах: чкаловскаярыбалка.рф, chkalovsk-tur.ru и gorodchkalovsk.ru

Программа фестиваля:

08:30 - 09:45 - регистрация участников, гастрономическая программа "Душегрейка" (травяные чаи с домашним вареньем, мёдом, печеньем, пирогами и др.);

10:00 - 10:30 - открытие фестиваля;

10:30 - старт соревнований, мастер-класс по подлёдному лову (по предварительной записи), иммерсивная программа "КЛЁВое настроение" (по предварительной записи);

12:00 - игровая программа для участников соревнований "Рыболовная семья", "Два ерша"; экскурсионная программа для участников соревнований "Клёвая FISHка";

12:30 - 13:30 - завершение первого этапа главного турнира фестиваля "Кубок Чкалова 2022"; обед, гастрономическая выставка "Рыбный базар";

12:30-15:00 - гастрономическая выставка "Рыбный базар" (уха и другие рыбные блюда);

13:00-15:00 - шоу-программа "На крючке" (награждение, конкурсы, розыгрыш лотереи, концертная программа);

13:30-14:30 - финальный этап главного турнира "Кубок Чкалова-2022";

15:00 - церемония награждения победителей.

Напомним, в 2021 году фестиваль посетили участники из 20 стран.