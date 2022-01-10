Евгений Люлин: "Газификация – это всегда новое качество жизни для людей, развитие территории" Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

В городском округе Дзержинска построен первый участок газопровода до посёлка Пыра: к настоящему времени завершена прокладка современной магистрали длиной 4 км вдоль южной стороны трассы М-7.



Как сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, с началом строительного сезона работы на объекте возобновятся.



"Радует, что сегодня мы видим реальные результаты", - добавил он.

"Жители Пыры давно ждут возможности провести газ в свои дома. Газификация – это всегда новое качество жизни для людей, развитие территории. Так, например, поселковая котельная, работающая на мазуте, будет переведена на газовое топливо. В настоящее время проект газопровода внутри поселков Пыра и Пырские Дворики проходит госэкспертизу, после чего будет объявлен муниципальный конкурс. Строительство внутрипоселковой газовой сети планируется завершить до конца 2023 года", - сказал спикер ЗС НО.

"Президент РФ Владимир Путин уделяет серьезное внимание вопросам газификации. Глава государства подписал закон, согласно которому проведение газопровода до границ земельного участка становится бесплатным для россиян. Это важный социальный шаг, потому что подведение газа зачастую стоило для граждан весьма значительных затрат, поскольку требуется приобретение, установка газового оборудования и непосредственно проведение работ по подключению домовладений к газовым сетям. В настоящее время депутаты Законодательного собрания вместе с правительством области ведут разработку мер социальной поддержки, которые будут оказываться при догазификации домовладений нуждающимся в них отдельным категориям граждан", - отметил Евгений Люлин.