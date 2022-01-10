Лысковский агротехнический техникум оштрафовали на 1,2 млн рублей после драки преподавателей

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Лысковский агротехнический техникум оштрафовали на 1,2 млн рублей за нарушения закона о труде. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Ведомство организовало проверку информации о несчастном случае в учебном заведении, которую в конце ноября 2021 года распространили нижегородские СМИ.
Сообщалось, что между преподавателями техникума возник конфликт, в результате которого прямо во время урока учитель физкультуры напал с ножом на учителя ОБЖ и ранил его.
В результате проверки Трудовая инспекция выявила в техникуме ряд нарушений трудового законодательства. В частности, сотрудники учебного заведения были допущены к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, а у некоторых нет справок об отсутствии судимости.
Кроме того, работникам не проводилось обязательное обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, Лысковский агротехнический техникум самостоятельно не расследовал произошедший несчастный случай.
По результатам проверки учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн 200 тыс. руб. Параллельно было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее сообщалось, что преподаватель нижегородской школы №70 получил травму позвоночника во время проведения курса обучения педагогического коллектива школы по оказанию первой медпомощи.
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