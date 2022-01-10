Порядка 12,5 тысяч человек и 3,5 тысячи единиц техники трудятся на строительстве трассы М-12 Общество

Фото: ДСК "Автобан"

Всего на объектах строительства М-12 мобилизовано 12 500 человек и 3 500 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба компании ГК "Автобан".

На всех этапах - с 0 до 8 - повсеместно проводится ПЦР-тестирование рабочих и инженерно-технического персонала, организованы инструктажи по технике безопасности.

Кроме того, активно ведётся расчистка подъездных дорог от снега и поставка инертных материалов.

Напомним, в Нижегородской области завершились подготовительные работы на объектах будущей автомагистрали М-12 "Москва - Казань". С начала нового года рабочие приступили непосредственно к строительству трассы.

Ранее госкомпания "Автодор" получила положительное заключение на проектно-сметную документацию по I, II и III этапам строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Общая их протяжённость — более 226 км.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населенных пунктов, повысит безопасность дорожного движения..

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.