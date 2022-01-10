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Общество

Правительство будет требовать восстановления дома на ул. Черниговской в прежней стилистике

15 января 2022 14:35  [479] Общество

Фото: https://www.google.ru/maps

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство будет требовать восстановления дома на ул. Черниговской в прежней стилистике. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в кабинете министров региона.

Согласно информации, в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и в министерство строительства собственник данного участка не обращался за получением разрешения на строительство или же с информацией о концепции строительства другого здания на месте снесенного.

При этом собеседник агентства в управлении государственной охраны объектов культурного наследия заметил, что по факту сноса здания было проведено совещание. Позиция правительства региона по факту сноса здания остается неизменной - дом должен быть восстановлен в прежних объемах и стилистике.

Напомним, что в новогодние праздники появилась информация о сносе дома №10 по ул. Черниговской - бывшем доходном доме И.Д. Калашникова.

Осенью 2021 года собственник здания заявила о намерении снести его с целью дальнейшей застройки данной территории. Однако, экспертный совет при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области счел это недопустимым. Ей рекомендовали провести дополнительное обследование состояния несущих конструкций и реконструировать здание.

Тем не менее, был начат самовольный снос здания. В отношении собственника будет возбуждено административное дело. Сумма штрафа по решению суда может достигать 200 тысяч рублей.

Также ранее сообщалось, что власти исключили снос двух других исторических домов по этой улице - домов №12 и №15.

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Теги:
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