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Общество

Приём заявок для участия в программе поддержки книгоиздания стартует в Нижегородской области

16 января 2022 09:58  [174] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 14 февраля начнётся приём заявок для участия в региональной программе поддержки книгоиздания. Об этом сообщает управление информационной политики правительства и взаимодействия со СМИ правительства.

Поддержка в виде предоставления субсидии будет оказана юридическим лицами индивидуальным предпринимателям, которые занимаются изданием литературных произведений. При этом, из программы исключены муниципальные учреждения.

Получатели субсидии будут определены издательским советом Нижегородской области. Согласно информации, доля софинансирования из областного бюджета может составить до 70% от общей стоимости издания книги.

Региональная программа поддержки книгоиздания действует на территории Нижегородской области с 2006 года. Благодаря ей в свет вышло более 100 книг, многие из которых стали победителями и лауреатами всероссийских и международных книжных конкурсов.

Документы для участия в программе будет собирать управлением информационной политики и взаимодействия со СМИ с 14 февраля по 18 марта, с 9:00 до 18:00 по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 14. Телефон для справок: (831) 435-65-40.

Со списком необходимой документации, а также требованиями к участникам отбора, условиями и сроками предоставления субсидии и другой полезной информацией можно ознакомиться на сайте управления информационной политики и взаимодействия со СМИ.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Нижегородской области объявило конкурс на предоставление субсидии из бюджета Нижегородской области юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории региона.

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Теги:
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