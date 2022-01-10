Список из 65 мест для крещенских купаний определили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области будет организовано 65 купелей в специально отведённых местах, где можно будет окунуться в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Крещенские купания будут проходить под присмотром сотрудников экстренных служб. Всего безопасность купаний будут обеспечивать 700 человек и 280 единиц техники.

В Нижнем Новгороде иордани прорубят в шести водоёмах - в Нижегородском, Советском, Сормовском, Ленинском, Автозаводском районах, а также на территории Новинского сельсовета.

Список всех официально подготовленных для крещенских купаний мест размещён по ссылке.

В МЧС рекомендовали всем купающимся объективно оценить свои физические возможности, помнить о медицинских показаниях и соблюдать рекомендации спасателей и инспекторов ГИМС на местах купания.

Так, не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на 2 минуты.

До самой проруби необходимо идти в обуви. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, затем обувь, только потом раздеться до купального костюма.

Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла можно намазать тело жирным кремом. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питьё.

Также специалисты просят воздержаться от купания граждан, входящих в группу риска по состоянию здоровья.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора. В частности, находящимся на водных объектах нижегородцам необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), а в помещениях - масочный режим.