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Бизнес

Конкурс в сфере развития общественных связей "Лучник Future" продлевает прием работ

17 января 2022 10:41  [154] Бизнес

Фото: организаторы мероприятия

Всероссийский конкурс в сфере развития общественных связей "Лучник Future" продлевает прием работ. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, по многочисленным обращениям всероссийский конкурс студенческих команд в сфере развития общественных связей "Лучник Future" продлевает приём работ. Работы участников принимаются до 20 января включительно.

Напомним, около 100 вузовских команд из 19 городов страны подали свои заявки на участие в проекте. Для решения командам представлены семь реальных pr-кейсов от партнеров конкурса – коммерческих и общественных организаций.

Участниками конкурса стали студенты, обучающиеся по специальностям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.

Учредителем конкурса является дирекция Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", оператором выступила коммуникационная группа JAMP.

Более подробная информация о конкурсе "Лучник Future" на официальном сайте проекта.

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Теги:
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