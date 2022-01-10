Один человек погиб и еще трое госпитализированы после ДТП в Лысковском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб и еще трое госпитализированы после ДТП в Лысковском районе. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, авария произошла в 11:20 15 января на 510 км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе.

80-летний водитель автомобиля Lada 213100 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с иномарками Lexus и Mazda.

От полученного удара водитель Lada скончался, а две его пассажирки - 58-летняя и 50-летняя женщины были доставлены в больницу. Шестилетняя девочка также была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что более 60 нижегородцев пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.