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Один человек погиб и еще трое госпитализированы после ДТП в Лысковском районе. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.
Согласно информации, авария произошла в 11:20 15 января на 510 км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе.
80-летний водитель автомобиля Lada 213100 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с иномарками Lexus и Mazda.
От полученного удара водитель Lada скончался, а две его пассажирки - 58-летняя и 50-летняя женщины были доставлены в больницу. Шестилетняя девочка также была госпитализирована.
Ранее сообщалось, что более 60 нижегородцев пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.
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