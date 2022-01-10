Александр Прудник: "Для борьбы с "омикроном" нужен принципиально иной подход" Общество

Александр Прудник Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Для борьбы с "омикроном" нужен принципиально иной подход", - заявил ИА "НТА-Приволжье" политолог Александр Прудник, комментируя решение "Единой России" снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на ближайшем заседании Госдумы.

По его словам, в настоящее время весь мировой опыт свидетельствует о том, что многие ограничения из-за коронавируса не сработали должным образом.

Александр Прудник отметил, что было принято много сиюминутных, спонтанных решений, а вот стратегии действий до сих пор не было выработано.

"Сейчас очевидно, что "Единая Россия" намерена предложить иные способы для борьбы с пандемией", - добавил он.

Политолог также отметил, что для противодействия новому штамму "омикрон" должна быть выработана другая линия защиты населения.

"Если в случае распространения штамма "дельта" какие-то ограничения имели смысл, то в борьбе с куда более заразным штаммом "омикрон" нужен принципиально иной подход, основанный на здравом смысле. Необходима поддержка наименее социально защищенных слоев населения", - сказал в заключение Александр Прудник.

Ранее сообщалось, что было отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.

Сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта".

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь Генсовета партии.

В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.