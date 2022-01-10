Андрей Дахин: "Отложив рассмотрение закона о QR-кодах, мы получим взвешенное регулирование социальных коммуникаций" Общество

Андрей Дахин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Отложив рассмотрение этого закона по инициативе партии "Единая Россия", мы получим взвешенное регулирование социальных коммуникаций",- заявил pravda-nn.ru профессор Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей Дахин, комментируя решение "Единой России" снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на ближайшем заседании Госдумы.

По его словам, как коронавирус невозможно преодолеть с одного скачка, в один день, в один месяц и в один год, так же и мера противодействия этой инфекции должна быть более сложной, чем такой однолинейный пропускной режим, который диктует введение QR-кодов.

"Как показали дискуссии, тут есть много аспектов, связанных с вопросами прав потребителя, а, в широком смысле, и прав человека. Механизм, который регулирует отношения человека и человека, должен находиться в зоне понимания всех граждан, а QR-коды уводят отношения производитель и потребитель услуг в какую-то непонятную зону, которая закрыта от гражданского наблюдения. Поэтому этот вопрос вызывал непонимание и требует дополнительного осмысления. Это во-первых", - отметил Андрей Дахин.

"Во–вторых, мы должны более чётко и точно понимать медицинскую составляющую этого вопроса и её социальное измерение. Понятие коллективного иммунитета, которое сегодня так часто используют, на индивидуальном уровне не очень понятная вещь. Европейский пример не дает положительного результата – там прививки делают одну за другой, чуть ли не через месяц, но эпидемические процессы продолжаются. Поэтому с прививкой и пониманием индивидуальных параметров иммунитета до сих пор не всё понятно, и маркировкой QR-кодом открывать и закрывать куда-то доступы людям не совсем разумно. Отсюда отзыв закона очень резонен", - сообщил эксперт.

"Я уверен, что отложив рассмотрение этого закона по инициативе партии "Единая Россия", мы получим с одной стороны взвешенное регулирование социальных коммуникаций, которые во время пандемии должны быть предметом особого регулирования. А с другой стороны, мы должны найти ответ, кто должен сопровождать людей в этой эпидемической ситуации - чиновники или медицинские работники первичного звена", - сказал в заключение Андрей Дахин.

Ранее сообщалось, что было отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.

Сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта".

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь Генсовета партии.

В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.