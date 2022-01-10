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Общество

Нижегородскому "Промкомплексу" придётся заплатить более 4,3 млн рублей за загрязнение почв нефтепродуктами

17 января 2022 14:38  [120] Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Верховный суд РФ встал на сторону нижегородского Росприроднадзора и отказал ООО "Промкомплекс" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом сообщили в природоохранном ведомстве.

Таким образом была поставлена точка в деле об экологических правонарушениях, которое длилось почти 5 лет.

Напомним, факты нарушений природоохранного законодательства были выявлены в апреле 2017 года. На промплощадке вблизи железнодорожной станции Зелецино в Кстовском районе производилась очистка ёмкостей цистерн от остатков серной и азотной кислоты, а также нефтепродуктов и кислот. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали захламление территории отходами производства и потребления, а также розлив нефтепродуктов и уничтожение плодородного слоя почвы на площади 4800 кв. м.

Было установлено, что собственником участка является ООО "Промкомплекс". Результаты анализов проб показали присутствие в почвах веществ I, III и IV классов опасности, а также выявили многократное превышение содержания в почве нефтепродуктов.

Юридическое и должностное лицо были оштрафованы по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ и по ст. 8.2. КоАП РФ на 170 тысяч рублей, а вот размер вреда почвам составил 4,32 млн рублей. Возместить его в добровольном порядке ООО "Промкомплекс" отказалось. В результате материалы по данному делу были направлены для рассмотрения в Арбитражный суд.

Правомерность действий Росприроднадзора была подтверждена Арбитражным судом Нижегородской области, Первым арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Волго-Вятского округа, а теперь и Верховным судом РФ. В итоге ООО "Промкомплекс" обязано возместить ущерб, который будет зачислен в бюджет администрации Кстовского муниципального района.

В ведомстве подчеркнули, что Управление действовало исключительно в рамках закона, отстаивая право жителей на безопасную окружающую среду.

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Теги:
Кстовский район Росприроднадзор Экология
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