Александр Суханов: "Не будет никакой спешки с принятием законов о QR-кодах" Общество

Александр Суханов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Не будет никакой спешки с принятием законов о QR-кодах", заявил- ИА "Время Н" нижегородский политолог Александр Суханов, комментируя решение "Единой России" снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на ближайшем заседании Госдумы.

По его словам, нужно положить на одну чашу права человека, а на другую- право на жизнь людей.

"И мне кажется, что право на жизнь имеет бесспорное преимущество, именно ему нужно отдать предпочтение, а не праву болеть. Наверное, именно так сегодня нужно ставить вопрос: государство должно обеспечить гражданам право на жизнь, в том числе, и при разработке законов", - сказал Александр Суханов.

По его убеждению, продолжающаяся во всем мире уже два года борьба с пандемией COVID-19 привела к расколу общества. "Правительства большинства стран, отвечая за жизнь и здоровье населения, стремятся в максимально короткие сроки провести массовую вакцинацию. В Европе и в Америке доля привитого населения намного выше, чем в России. Нам же пытаются доказать, что это обусловлено тем, что у них вакцина лучше российской", но это ложь.

"Общественное мнение разделилось практически поровну на сторонников и противников принятия этих законопроектов. Пока шли дискуссии по этому поводу, ситуация с коронавирусом кардинально изменилась. Появился новый штамм "омикрон", который имеет, видимо, иной механизм распространения. Скорость его распространения в несколько раз превышает скорость распространения предыдущих штаммов. В этих условиях логично предложение "Единой России" снять с рассмотрения проект закона о QR-кодах в общественных местах, так же, как и законопроект о QR-кодах на транспорте. С принятием этих законов не будет никакой спешки", - добавил Александр Суханов.

Политолог отметил, что на темпы вакцинации влияют ряд факторов.

"Многое свидетельствует о том, что с нашей страной ведут войну на этом коронавирусном поле. ВОЗ до сих пор не признала нашу вакцину, не рекомендовала ее к применению. До сих пор прививка нашей вакциной не является достаточной для въезда во многие западные страны. Это говорит о недобросовестной конкуренции на рынке борьбы с коронавирусом. Это не исключает наличия большой группы лиц, желающих вакцинироваться признанными в Европе вакцинами не российского производства. Они опасаются отказа в выдаче виз", - сказал он.

"Специалисты, проанализировав ситуацию с развитием коронавируса в отдельных странах, отмечают, что подъемы заболеваемости сопровождается намного меньшим ростом смертности. Связано это с большим охватом населения вакцинацией (свыше 70%). Не только в России, но и во всем мире существует целая армия противников вакцинации, особенно в обязательном порядке", - сказал в заключение Александр Суханов.

Ранее сообщалось, что было отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.

Сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта".

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь Генсовета партии.

В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.