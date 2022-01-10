Вадим Андрюхин: "С введением QR-кодов действительно лучше пока подождать" Общество

Вадим Андрюхин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"С введением QR-кодов действительно лучше пока подождать", - заявил pravda-nn.ru политолог, главный редактор издания "Новое дело" Вадим Андрюхин, комментируя решение "Единой России" снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на ближайшем заседании Госдумы.

По его словам, законопроект всегда вызывал определённые сомнения, особенно, когда QR-коды пытались ввести на общественном транспорте.

"С одной стороны пандемия требует не только борьбы с болезнью, но и её профилактики, частью которой и является идея QR-кодов. Однако, во-первых, цифровизация в нашей стране, особенно в сельской глубинке, у нас ещё не достигла тех размеров, когда бы коды могли бы работать чётко и бесперебойно. А во-вторых, как верно заметили члены федерального правительства, ситуация с пандемией меняется настолько быстро и порой непредсказуемо, что профмеры, введённые против распространения одного штамма коронавируса, порой не срабатывают против другого", - заметил Вадим Андрюхин.

"В данной ситуации конечно же радует, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено именно по инициативе партии "Единой России" и правительства России. То есть власть оперативно реагирует на любые изменения, которые происходят в нашей жизни, включая и пандемию. И не стесняются вносить исправления в свои же законодательные инициативы. Это значит, что власть держит ситуацию под должным контролем", - резюмировал главред "Нового дела".

Ранее сообщалось, что было отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.

Сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта".

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь Генсовета партии.

В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.