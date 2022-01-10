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Общество

Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода

17 января 2022 15:58  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородской епархии.

Согласно информации, 19 января в 9:00 в Александро-Невском кафедральном соборе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное богослужение — Божественную литургию и великое освящение воды.

Также в ночь с 18 на 19 января и в сам день праздника богослужения пройдут в других храмах и монастырях Нижнего Новгорода.

Автозаводский округ

п/п

Наименование храма, адрес

Дата, время

1.

Собор во имя Святителя и Чудотворца Николая,

 ул. Дьяконова, 15а

19.01.2022 г. – 00:00

 

2.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы,

 п. Гнилицы ул. Гнилицкая 1а

19.01.2022 г. – 00:00

 

3.

Храм в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, ул. Мончегорская, д.17а/8.

19.01.2022 г. – 00:00

 

4.

Храм во имя Пресвятой Троицы,

ул. Фучика, д.48

19.01.2022 г. – 00:00

5.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы,

п. Новое Доскино, ул 19-я линия д 2

19.01.2022 г. – 00:00

6.

Храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны,

ул. Героя Смирнова, 71б

19.01.2022 г. – 00:00

 

7.

Храм во имя свт. Спиридона Тримифунтского,

п. Ворошиловский, Янтарный переулок

19.01.2022 г. – 00:00

8.

Храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона,

Южный б-р, напротив дома 18а

19.01.2022 г. – 00:00

 

9.

Первое парковое озеро, ул. Героя Смирнова

18.01.2022 г. – 22:00

Канавинский округ

п/п

Наименование храма, адрес

Дата, время богослужения
  1.  

Кафедрального собор во имя святого благоверного князя Александра Невского,

ул. Стрелка, 3а

19.01.2022г. - 00:00

19.01.2022г. - 09:00
  1.  

Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения честных Древ Животворящего Креста Господня,

Ярмарочный проезд, д. 10, корп.1

19.01.2022 г. - 00:00
  1. 4

Храмовый комплекс в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери,

ул. Гордеевская, д. 141А

19.01.2022 г. - 00:00
  1.  

Храм в честь Иверской иконы Божией Матери,

ул. Движенцев, д. 17М

18.01.2022 г. – 22:00
  1.  

Озеро Солдатское, микрорайон Сортировочный

18.01.2022 г. – 23:45

Молитовский округ

п /п

Наименование храма, адрес

Дата, время
  1.  

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление",

ул. Даргомыжского, 15 В

18.01.2022 г.-23:00

19.01.2022 г.-00:00
  1.  

Спасо-Преображенская церковь (Карповка),

ул. Суздальская, 58

18.01.2022 г.-23:00

19.01.2022 г.-00:00
  1.  

Озеро Силикатное, пр.Ленина

18.01.2022 г. – 23:00

Московский округ

№ п/п

Наименование храма, адрес

Дата, время

1

Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница",

 ул. Александра Люкина, 9д

18.01.2022г.- 23:00

19.01.2022г.- 00:00

2

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери,

пос. Березовая Пойма, ул. Лучистая,3

 

18.01.2022г.- 23:00

19.01.2022г.- 00:00

3

Храм во имя преподобного Серафима Саровского,

ул. 50-лет Победы,7а

18.01.2022г.- 23:00

19.01.2022г.- 00:00

Нагорный округ

п/п

Наименование храма, адрес

Дата, время

1.

Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества,

ул. Бекетова, д. 69/1

19.01.2022г.- 00:00

2.

Храм в честь святой мученицы Людмилы, княгини Чешской,  

ул. Преображенская, дом 35 (ТИЗ "Новое Покровское")

18.01.2022 г. – 14:00

3.

Озеро №2 в лесопарке Щелковский хутор

18.01.2022 г. – 23:45

Нижегородский округ

п/п

Наименование храма, адрес

Дата, время
  1.  

Храм во имя Всемилостивейшего Спаса,

ул. М. Горького, 177а

19.01.2022 – 00:00
  1.  

Храм в честь святой мученицы царицы Александры,

пгт. Зеленый Город, 1

19.01.2022 – 00:00
  1.  

Храм в честь Вознесения Господня,

 ул. Ильинская, 54

19.01.2022 – 00:00
  1.  

Храм в честь Преображения Господня,

Слобода Печеры, 124

19.01.2022 – 00:00

 
  1.  

Собор Архангела Михаила,

Нижегородский кремль

19.01.2022 – 00:00
  1.  

Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы,

ул. Овражная, 94

18.01.2022 – 23:00

 
  1.  

Храм в честь святых апостолов Петра и Павла,

ул. М. Горького, 141а

18.01.2022 – 23:30

 
  1.  

Храм в честь Воскресения Христова,

ул. Шевченко, 1а

18.01.2022 – 23:30

 
  1.  

Храмовый комплекс в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги,

ул. Верхнепечерская, 7в

19.01.2022 – 00:00
  1.  

Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы,

ул. Заломова, 21а

19.01.2022 – 00:00

 
  1.  

Часовня в честь святого преподобного Иоасафа Печерского, ул. Слобода Печеры, д.165

18.01.2022 – 23:00

 
  1.  

Набережная Гребного канала

18.01.2022 – 23:00 – 04:00

 
 

Приокский округ

п/п

Наименование храма, адрес

Дата, время

1.

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона,

пр-т Гагарина, д. 119 а

19.01.2022 г. – 00:00

 

2.

Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира,

д. Сартаково, ул. Нагорная, д. 1

18.01.2022 г. – 21:00

19.01.2022 г. – 00:00

3.

Источник князя Владимира, д. Сартаково

18.01.2022 г. – 23:30

Сормовский округ

п/п

Наименование храма, адрес

Дата, время

1.

Спасо-Преображенский собор,

ул. Щербакова, д.11

18.01.2022 г. – 23:30

2.

Церковь Святой Живоначальной Троицы,

ул. Кима, д.77

18.01.2022 г. – 23:30

3.

Храм Всех Святых,

ул. Коновалова, д.26 а

18.01.2022 г. – 23:45

4.

Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", 

пр-т 70 лет Октября, д.2

18.01.2022 г. – 23:30

5.

Озеро Парковое на территории стадиона "Труд", бульвар Юбилейный, д. 30

18.01.2022 г. – 23:00

Благовещенский мужской монастырь

п/п

Наименование храма,

 адрес

Дата, время

1.

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы,

пер. Мельничный, д.  8

18.01.2022 г. - 22:00

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