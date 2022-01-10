Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородской епархии.

Согласно информации, 19 января в 9:00 в Александро-Невском кафедральном соборе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное богослужение — Божественную литургию и великое освящение воды.

Также в ночь с 18 на 19 января и в сам день праздника богослужения пройдут в других храмах и монастырях Нижнего Новгорода.

Автозаводский округ

№ п/п Наименование храма, адрес Дата, время 1. Собор во имя Святителя и Чудотворца Николая, ул. Дьяконова, 15а 19.01.2022 г. – 00:00 2. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, п. Гнилицы ул. Гнилицкая 1а 19.01.2022 г. – 00:00 3. Храм в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, ул. Мончегорская, д.17а/8. 19.01.2022 г. – 00:00 4. Храм во имя Пресвятой Троицы, ул. Фучика, д.48 19.01.2022 г. – 00:00 5. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, п. Новое Доскино, ул 19-я линия д 2 19.01.2022 г. – 00:00 6. Храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, ул. Героя Смирнова, 71б 19.01.2022 г. – 00:00 7. Храм во имя свт. Спиридона Тримифунтского, п. Ворошиловский, Янтарный переулок 19.01.2022 г. – 00:00 8. Храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона, Южный б-р, напротив дома 18а 19.01.2022 г. – 00:00 9. Первое парковое озеро, ул. Героя Смирнова 18.01.2022 г. – 22:00

Канавинский округ

№ п/п Наименование храма, адрес Дата, время богослужения Кафедрального собор во имя святого благоверного князя Александра Невского, ул. Стрелка, 3а 19.01.2022г. - 00:00 19.01.2022г. - 09:00 Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения честных Древ Животворящего Креста Господня, Ярмарочный проезд, д. 10, корп.1 19.01.2022 г. - 00:00 4 Храмовый комплекс в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери, ул. Гордеевская, д. 141А 19.01.2022 г. - 00:00 Храм в честь Иверской иконы Божией Матери, ул. Движенцев, д. 17М 18.01.2022 г. – 22:00 Озеро Солдатское, микрорайон Сортировочный 18.01.2022 г. – 23:45

Молитовский округ

№ п /п Наименование храма, адрес Дата, время Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление", ул. Даргомыжского, 15 В 18.01.2022 г.-23:00 19.01.2022 г.-00:00 Спасо-Преображенская церковь (Карповка), ул. Суздальская, 58 18.01.2022 г.-23:00 19.01.2022 г.-00:00 Озеро Силикатное, пр.Ленина 18.01.2022 г. – 23:00

Московский округ

№ п/п Наименование храма, адрес Дата, время 1 Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница", ул. Александра Люкина, 9д 18.01.2022г.- 23:00 19.01.2022г.- 00:00 2 Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, пос. Березовая Пойма, ул. Лучистая,3 18.01.2022г.- 23:00 19.01.2022г.- 00:00 3 Храм во имя преподобного Серафима Саровского, ул. 50-лет Победы,7а 18.01.2022г.- 23:00 19.01.2022г.- 00:00

Нагорный округ

№ п/п Наименование храма, адрес Дата, время 1. Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества, ул. Бекетова, д. 69/1 19.01.2022г.- 00:00 2. Храм в честь святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, ул. Преображенская, дом 35 (ТИЗ "Новое Покровское") 18.01.2022 г. – 14:00 3. Озеро №2 в лесопарке Щелковский хутор 18.01.2022 г. – 23:45

Нижегородский округ

№ п/п Наименование храма, адрес Дата, время Храм во имя Всемилостивейшего Спаса, ул. М. Горького, 177а 19.01.2022 – 00:00 Храм в честь святой мученицы царицы Александры, пгт. Зеленый Город, 1 19.01.2022 – 00:00 Храм в честь Вознесения Господня, ул. Ильинская, 54 19.01.2022 – 00:00 Храм в честь Преображения Господня, Слобода Печеры, 124 19.01.2022 – 00:00 Собор Архангела Михаила, Нижегородский кремль 19.01.2022 – 00:00 Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, ул. Овражная, 94 18.01.2022 – 23:00 Храм в честь святых апостолов Петра и Павла, ул. М. Горького, 141а 18.01.2022 – 23:30 Храм в честь Воскресения Христова, ул. Шевченко, 1а 18.01.2022 – 23:30 Храмовый комплекс в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, ул. Верхнепечерская, 7в 19.01.2022 – 00:00 Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы, ул. Заломова, 21а 19.01.2022 – 00:00 Часовня в честь святого преподобного Иоасафа Печерского, ул. Слобода Печеры, д.165 18.01.2022 – 23:00 Набережная Гребного канала 18.01.2022 – 23:00 – 04:00

Приокский округ

№ п/п Наименование храма, адрес Дата, время 1. Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, пр-т Гагарина, д. 119 а 19.01.2022 г. – 00:00 2. Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира, д. Сартаково, ул. Нагорная, д. 1 18.01.2022 г. – 21:00 19.01.2022 г. – 00:00 3. Источник князя Владимира, д. Сартаково 18.01.2022 г. – 23:30

Сормовский округ

№ п/п Наименование храма, адрес Дата, время 1. Спасо-Преображенский собор, ул. Щербакова, д.11 18.01.2022 г. – 23:30 2. Церковь Святой Живоначальной Троицы, ул. Кима, д.77 18.01.2022 г. – 23:30 3. Храм Всех Святых, ул. Коновалова, д.26 а 18.01.2022 г. – 23:45 4. Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", пр-т 70 лет Октября, д.2 18.01.2022 г. – 23:30 5. Озеро Парковое на территории стадиона "Труд", бульвар Юбилейный, д. 30 18.01.2022 г. – 23:00

Благовещенский мужской монастырь