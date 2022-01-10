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Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородской епархии.
Согласно информации, 19 января в 9:00 в Александро-Невском кафедральном соборе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное богослужение — Божественную литургию и великое освящение воды.
Также в ночь с 18 на 19 января и в сам день праздника богослужения пройдут в других храмах и монастырях Нижнего Новгорода.
Автозаводский округ
|
№
п/п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
1.
|
Собор во имя Святителя и Чудотворца Николая,
ул. Дьяконова, 15а
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
2.
|
Храм Рождества Пресвятой Богородицы,
п. Гнилицы ул. Гнилицкая 1а
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
3.
|
Храм в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, ул. Мончегорская, д.17а/8.
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
4.
|
Храм во имя Пресвятой Троицы,
ул. Фучика, д.48
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
5.
|
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
п. Новое Доскино, ул 19-я линия д 2
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
6.
|
Храм в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны,
ул. Героя Смирнова, 71б
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
7.
|
Храм во имя свт. Спиридона Тримифунтского,
п. Ворошиловский, Янтарный переулок
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
8.
|
Храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона,
Южный б-р, напротив дома 18а
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
9.
|
Первое парковое озеро, ул. Героя Смирнова
|
18.01.2022 г. – 22:00
Канавинский округ
|
№
п/п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время богослужения
|
|
Кафедрального собор во имя святого благоверного князя Александра Невского,
ул. Стрелка, 3а
|
19.01.2022г. - 00:00
|
19.01.2022г. - 09:00
|
|
Собор Всемилостивого Спаса и Происхождения честных Древ Животворящего Креста Господня,
Ярмарочный проезд, д. 10, корп.1
|
19.01.2022 г. - 00:00
|
|
Храмовый комплекс в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери,
ул. Гордеевская, д. 141А
|
19.01.2022 г. - 00:00
|
|
Храм в честь Иверской иконы Божией Матери,
ул. Движенцев, д. 17М
|
18.01.2022 г. – 22:00
|
|
Озеро Солдатское, микрорайон Сортировочный
|
18.01.2022 г. – 23:45
Молитовский округ
|
№
п /п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
|
Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление",
ул. Даргомыжского, 15 В
|
18.01.2022 г.-23:00
|
19.01.2022 г.-00:00
|
|
Спасо-Преображенская церковь (Карповка),
ул. Суздальская, 58
|
18.01.2022 г.-23:00
|
19.01.2022 г.-00:00
|
|
Озеро Силикатное, пр.Ленина
|
18.01.2022 г. – 23:00
Московский округ
|
№ п/п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
1
|
Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница",
ул. Александра Люкина, 9д
|
18.01.2022г.- 23:00
|
19.01.2022г.- 00:00
|
2
|
Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери,
пос. Березовая Пойма, ул. Лучистая,3
|
18.01.2022г.- 23:00
|
19.01.2022г.- 00:00
|
3
|
Храм во имя преподобного Серафима Саровского,
ул. 50-лет Победы,7а
|
18.01.2022г.- 23:00
|
19.01.2022г.- 00:00
Нагорный округ
|
№
п/п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
1.
|
Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества,
ул. Бекетова, д. 69/1
|
19.01.2022г.- 00:00
|
2.
|
Храм в честь святой мученицы Людмилы, княгини Чешской,
ул. Преображенская, дом 35 (ТИЗ "Новое Покровское")
|
18.01.2022 г. – 14:00
|
3.
|
Озеро №2 в лесопарке Щелковский хутор
|
18.01.2022 г. – 23:45
Нижегородский округ
|
№
п/п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
|
Храм во имя Всемилостивейшего Спаса,
ул. М. Горького, 177а
|
19.01.2022 – 00:00
|
|
Храм в честь святой мученицы царицы Александры,
пгт. Зеленый Город, 1
|
19.01.2022 – 00:00
|
|
Храм в честь Вознесения Господня,
ул. Ильинская, 54
|
19.01.2022 – 00:00
|
|
Храм в честь Преображения Господня,
Слобода Печеры, 124
|
19.01.2022 – 00:00
|
|
Собор Архангела Михаила,
Нижегородский кремль
|
19.01.2022 – 00:00
|
|
Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы,
ул. Овражная, 94
|
18.01.2022 – 23:00
|
|
Храм в честь святых апостолов Петра и Павла,
ул. М. Горького, 141а
|
18.01.2022 – 23:30
|
|
Храм в честь Воскресения Христова,
ул. Шевченко, 1а
|
18.01.2022 – 23:30
|
|
Храмовый комплекс в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги,
ул. Верхнепечерская, 7в
|
19.01.2022 – 00:00
|
|
Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы,
ул. Заломова, 21а
|
19.01.2022 – 00:00
|
|
Часовня в честь святого преподобного Иоасафа Печерского, ул. Слобода Печеры, д.165
|
18.01.2022 – 23:00
|
|
Набережная Гребного канала
|
18.01.2022 – 23:00 – 04:00
Приокский округ
|
№
п/п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
1.
|
Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона,
пр-т Гагарина, д. 119 а
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
2.
|
Храм в честь святаго благовернаго равноапостольнаго князя Владимира,
д. Сартаково, ул. Нагорная, д. 1
|
18.01.2022 г. – 21:00
|
19.01.2022 г. – 00:00
|
3.
|
Источник князя Владимира, д. Сартаково
|
18.01.2022 г. – 23:30
Сормовский округ
|
№
п/п
|
Наименование храма, адрес
|
Дата, время
|
1.
|
Спасо-Преображенский собор,
ул. Щербакова, д.11
|
18.01.2022 г. – 23:30
|
2.
|
Церковь Святой Живоначальной Троицы,
ул. Кима, д.77
|
18.01.2022 г. – 23:30
|
3.
|
Храм Всех Святых,
ул. Коновалова, д.26 а
|
18.01.2022 г. – 23:45
|
4.
|
Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость",
пр-т 70 лет Октября, д.2
|
18.01.2022 г. – 23:30
|
5.
|
Озеро Парковое на территории стадиона "Труд", бульвар Юбилейный, д. 30
|
18.01.2022 г. – 23:00
Благовещенский мужской монастырь
|
№
п/п
|
Наименование храма,
адрес
|
Дата, время
|
1.
|
Собор Благовещения Пресвятой Богородицы,
пер. Мельничный, д. 8
|
18.01.2022 г. - 22:00
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