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Общество

Участник Нижегородского НОЦ разработает квантовый повторитель

17 января 2022 16:17  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Участник Научно-образовательного центра Нижегородской области (Нижегородский НОЦ) - Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) – займется разработкой квантового повторителя в рамках крупного проекта по заказу ОАО "РЖД", выполняемого под руководством Федерального исследовательского центра "Казанский научный центр Российской академии наук" (ФИЦ "КазНЦ РАН").

Как отметил директор нижегородского научно-образовательного центра Игорь Федюшкин, эта технология может лечь в основу системы глобальной защищенной квантовой связи.

"Создание квантового повторителя является важным шагом на пути создания глобальной безопасной квантовой сети и повсеместного внедрения методов квантовой криптографии. Это технология, которая позволит в будущем минимизировать потери российской и мировой экономик от деятельности кибермошенников", – сказал он.

В свою очередь директор ФИЦ "КазНЦ РАН" Алексей Калачев заметил, что квантовый повторитель сможет решить одну из наиболее актуальных и фундаментальных проблем развития квантовых коммуникаций – проблему дальнодействия.

По его словам, при использовании оптоволоконных каналов связи без промежуточных узлов максимальное расстояние, на которое осуществляется квантовое распределение ключа, составляет сейчас 300-400 километров. Технология квантовых повторителей позволит на порядок увеличить это расстояние за счет использования системы промежуточных узлов.

В перспективе разработка проектов будет вестись на базе инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина".

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижегородской области инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина".

Ранее сообщалось, что "Квантовая долина" будет состоять из пяти кластеров, находящихся на ул. Малая Ямская, ул. Черниговская, ул. Академика Сахарова, ул. Акимова, ул. Высоцкого. Всего на площади 99,8 кв.м. будет построено 11 зданий. Бюджет реализации проекта оценивается в 80 млрд рублей.

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Теги:
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