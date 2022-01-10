Нижегородский зоопарк "Лимпопо" возобновил "именные акции" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" возобновил так называемые именные акции для своих посетителей. Так, в разные дни обладатели определённых имен смогут посещать зоопарк всего за полцены, сообщили в администрации.

Согласно информации, акция будет действовать как по будням, так и по выходным дням.

Как рассказал гендиректор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин, выбирать имена решено в алфавитно-зеркальном порядке. "Так будет интереснее для посетителей, и создаст дополнительную интригу", - сказал он.

Кроме того, дни, по которым будет действовать 50% скидка, будут троекратно чередоваться: воскресенье, понедельник, вторник – для одних имён; четверг, пятница, суббота – для других.

Так, обладатели имён на "А" и "Я" смогут посетить зоопарк за полцены 23, 24 и 25 января.

27, 28 и 29 января акцией смогут воспользоваться обладатели уже других имён.

Для получения скидки нужно будет предъявить на кассе удостоверяющий личность документ, который подтвердит, что имя владельца является "выигрышным".

При этом, добавили в зоопарке, акция не будет распространяться на льготные категории посетителей.

Ранее сообщалось, что в Татьянин день - 25 января - в зоопарке пройдёт акция "Души моей, прекрасная Татьяна". В этот день всем совершеннолетним посетительницам по имени Татьяна будет предоставлена скидка 50% на посещение зоопарка.