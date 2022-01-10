Фестиваль русской культуры "Брусничный джем" пройдёт в парке "Швейцария" 22 января Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Традиционный молодёжный фестиваль русской культуры "Брусничный джем" пройдёт на различных площадках Нижнего Новгорода и Нижегородской области в течение трёх дней с 20 по 22 января. Как сообщили организаторы, в рамках фестиваля будут организованы образовательные лектории, творческие мастер-классы, выступления народных коллективов.

Так, 20 января запланировано проведение творческих мастер-классов по росписи матрёшек, изготовлению кукол-оберегов, неолитической керамике, ткачеству, флористике для семей учеников школы №113, лицей №40, лицей №28 им. академика Королёва, общежитий №4 и №9 Университета Лобачевского.

21 января команда фестиваля посетит Городец, где состоятся мастер-классы и концертная программа.

22 января состоятся праздничные гуляния в парке "Швейцария", в которых могут принять участие жители и гости Нижнего Новгорода.

С 16:00 до 19:00 на площадке около здания Детского центра (ост. "Медицинская") пройдут весёлые состязания, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, выставка народных промыслов. Участники фестиваля смогут попробовать горячий чай из самовара и получить приятые призы.

Фестиваль пройдёт с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

СПРАВКА:

"Брусничный джем" - городской молодёжный фестиваль русской культуры. Проект создан по инициативе ННГУ им. Н.И.Лобачевского при поддержке Министерства спорта и молодёжной политики Нижегородской области. Впервые фестиваль прошел в 2013 году.

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