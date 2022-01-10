За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 января 2022 21:02  [318] Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с жестоким избиением первоклассника собственной матерью
17 января 2022 19:26  [134] Собственника 13 участков в Навашине оштрафовали на 260 тысяч рублей за ухудшение качества земель
17 января 2022 19:14  [139] Александр Резонтов: Решение отложить законопроект о QR-кодах абсолютно правильно и абсолютно логично
17 января 2022 18:02  [359] Увеличение снежного покрова ещё на 6 см прогнозируется в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки
17 января 2022 17:14  [164] Рейды по качеству уборки дорог прошли в Нижегородской области
17 января 2022 16:45  [221] Нижегородский зоопарк "Лимпопо" возобновил "именные акции"
17 января 2022 16:17  [215] Участник Нижегородского НОЦ разработает квантовый повторитель
17 января 2022 16:14  [174] Главы районных администраций лично проконтролируют вывоз мусора во дворах Нижнего Новгорода
17 января 2022 15:58  [369] Богослужения в праздник Крещения Господня пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода
17 января 2022 15:43  [195] Вадим Андрюхин: "С введением QR-кодов действительно лучше пока подождать"
Общество

Александр Резонтов: Решение отложить законопроект о QR-кодах абсолютно правильно и абсолютно логично

17 января 2022 19:14  [139] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Решение отложить законопроект о QR-кодах абсолютно правильно и абсолютно логично, заявил в интервью редакции сайта Pravda-nn.ru член Академии Российского телевидения, ведущий программы "Послесловие" телекомпании "Волга" Александр Резонтов, комментируя решение Госдумы РФ отложить законопроект о QR-кодах.

"Во-первых, из-за эпидемиологической ситуации, которая сейчас абсолютно непредсказуема. Несмотря на все меры, мы видим значительный рост заболеваемости и появление разных штаммов.

Во-вторых, QR -коды в разных сферах и разных обстоятельствах, должны, на мой взгляд, работать по-разному. Есть очевидные вещи. Там, где есть большое скопление людей, на массовых мероприятиях, они должны проходить только с QR-кодами. Например, на стадион. Почему бы не увеличить посещаемость стадионов, если все посетители будут либо привитыми, либо иметь антитела и подтверждающий это документ. Также должны работать театры и кинотеатры. А вот, например, общественный транспорт – это совсем другое. Здесь люди могут иметь медицинские отводы, могут по каким-то другим причинам не иметь QR-кодов и прививки. А ездить они должны! Потому что если их не будут пускать в общественный транспорт, это будет нарушать их права.

В ноябре такой эксперимент проводился в Татарстане и ничем хорошим это не кончилось. Мы пообщались с казанскими коллегами и провели интерактивный опрос в Нижнем на тему – надо ли вводить QR-коды в пассажирском транспорте — не только в городском, но и в самолётах, поездах, междугородних автобусах. И я восхитился дальновидностью нижегородцев, которые сказали – не надо торопиться. Некоторые проголосовали за то, что в поездах дальнего следования или самолётах можно было бы ввести коды, особенно в туристический сезон, чтобы людей обезопасить. Другие выбрали вариант, чтобы, к примеру, в поезде, выделить несколько вагонов для посетителей с кодами, а несколько для пассажиров без кодов. Также и в самолётах. Так что возможны разные варианты. Но в общественном транспорте, после того, что было в Казани, большинство зрителей высказалось категорически против введения QR-кодов.

И теперь, несмотря на то, что было объявлено, что с 1 февраля коды должны были начать действовать, законопроект на уровне Госдумы завернули. Это решение правильное. То, что проект инициировала "Единая Россия", добавляет весомости этому решению и говорит о том, что власть прислушалась к голосу общества, к голосу разума, который был выражен жителями страны, в том числе и голосованием в интерактивном опросе на "Волге". Давайте сначала посмотрим, как будет развиваться ситуация и обобщим опыт регионов", – заключил Александр Резонтов.

Ранее сообщалось, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах было отложено gпо инициативе "Единой России".

Сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта".

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph