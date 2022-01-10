Александр Резонтов: Решение отложить законопроект о QR-кодах абсолютно правильно и абсолютно логично Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Решение отложить законопроект о QR-кодах абсолютно правильно и абсолютно логично, заявил в интервью редакции сайта Pravda-nn.ru член Академии Российского телевидения, ведущий программы "Послесловие" телекомпании "Волга" Александр Резонтов, комментируя решение Госдумы РФ отложить законопроект о QR-кодах.

"Во-первых, из-за эпидемиологической ситуации, которая сейчас абсолютно непредсказуема. Несмотря на все меры, мы видим значительный рост заболеваемости и появление разных штаммов.

Во-вторых, QR -коды в разных сферах и разных обстоятельствах, должны, на мой взгляд, работать по-разному. Есть очевидные вещи. Там, где есть большое скопление людей, на массовых мероприятиях, они должны проходить только с QR-кодами. Например, на стадион. Почему бы не увеличить посещаемость стадионов, если все посетители будут либо привитыми, либо иметь антитела и подтверждающий это документ. Также должны работать театры и кинотеатры. А вот, например, общественный транспорт – это совсем другое. Здесь люди могут иметь медицинские отводы, могут по каким-то другим причинам не иметь QR-кодов и прививки. А ездить они должны! Потому что если их не будут пускать в общественный транспорт, это будет нарушать их права.

В ноябре такой эксперимент проводился в Татарстане и ничем хорошим это не кончилось. Мы пообщались с казанскими коллегами и провели интерактивный опрос в Нижнем на тему – надо ли вводить QR-коды в пассажирском транспорте — не только в городском, но и в самолётах, поездах, междугородних автобусах. И я восхитился дальновидностью нижегородцев, которые сказали – не надо торопиться. Некоторые проголосовали за то, что в поездах дальнего следования или самолётах можно было бы ввести коды, особенно в туристический сезон, чтобы людей обезопасить. Другие выбрали вариант, чтобы, к примеру, в поезде, выделить несколько вагонов для посетителей с кодами, а несколько для пассажиров без кодов. Также и в самолётах. Так что возможны разные варианты. Но в общественном транспорте, после того, что было в Казани, большинство зрителей высказалось категорически против введения QR-кодов.

И теперь, несмотря на то, что было объявлено, что с 1 февраля коды должны были начать действовать, законопроект на уровне Госдумы завернули. Это решение правильное. То, что проект инициировала "Единая Россия", добавляет весомости этому решению и говорит о том, что власть прислушалась к голосу общества, к голосу разума, который был выражен жителями страны, в том числе и голосованием в интерактивном опросе на "Волге". Давайте сначала посмотрим, как будет развиваться ситуация и обобщим опыт регионов", – заключил Александр Резонтов.

Ранее сообщалось, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах было отложено gпо инициативе "Единой России".

Сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма "дельта".

"На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает "единственно правильным отложить" рассмотрение документа.