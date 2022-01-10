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Общество

Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с жестоким избиением первоклассника собственной матерью

17 января 2022 21:02  [324] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов Давид Мелик-Гусейнов взял на личный контроль ситуацию с жестоким избиением первоклассника собственной матерью в поселке Юганец Володарского района региона.

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты управления социальной защиты Володарского района. Решается вопрос о месте дальнейшего пребывания мальчика, которому мать нанесла побои.

Ребёнка осматривают медики, при необходимости мальчика госпитализируют.

Как сообщалось ранее, в полицию Володарского района поступило сообщение о женщине, которая в подъезде жилого дома избивала ребёнка. Заявитель предоставил видеозапись с камеры наблюдения, на кадрах которой видно, как неизвестная руками и ногами наносит удары мальчику.

В ходе проверки сообщения сотрудники полиции установили личность женщины - 43-летней жительницы посёлка Юганец. Мальчик с видеозаписи оказался её сыном.

В отношении матери мальчика полицейские составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию) и ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Кроме того, по данному факту сотрудники Дзержинского Следственного управления организовали доследственную проверку. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК.

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Теги:
Алкоголь Дети МВД
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