Почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 40 тысяч детей заболели коронавирусом в Нижегородской области с начала пандемии. Об этом пишет https://pravda-nn.ru/news/ со ссылкой на министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время коронавирусом в регионе болеют 1206 детей. С начала пандемии COVID-19 выявили у 37 947 несовершеннолетних.

В министерстве также отметили, что по состоянию на 17 января в больницах региона лечение получают 47 детей.

"Тяжелых и реанимационных случаев нет. Несовершеннолетние больные переносят коронавирус в легкой или среднетяжелой форме", - сказал собеседник агентства.

Напомним, более 10 тысяч коек в нижегородских больницах перепрофилируют под больных коронавирусом. Около тысячи коек от общего числа будут отведены для детей, которые заболеют COVID-19.

Также сообщалось, что вакцинация от COVID-19 для подростков в ближайшее время стартует в Нижегородской области. Уже организованы пункты вакцинации, закуплено медицинское оборудование и организованы прививочные бригады. Ожидается только поставка препарата "Спутник М".