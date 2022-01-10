Пункты вакцинации от коронавируса для подростков организованы в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Вакцинация от COVID-19 для подростков в ближайшее время стартует в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Согласно информации, уже организованы пункты вакцинации, закуплено медицинское оборудование и организованы прививочные бригады.

Поступление вакцины "Спутник-М" согласно графику Минздрава РФ ожидается со дня на день, все лечебные учреждения готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вакцинация детей от COVID-19 начнётся в России в 2022 году.

Напомним, вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России в ноябре прошлого года. Препарат производит филиал ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" минздрава России - "Медгамал".

Вакцина "Спутник-М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.