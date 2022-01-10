В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Пассажирский канатный подъемник в Нижнем запустят в середине 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 января 2022 16:40  [244] Истории 39 нижегородских ветеранов передали активисты ОНФ в музей Победы в Москве
15 января 2022 15:11  [821] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 15 января
15 января 2022 14:35  [474] Правительство будет требовать восстановления дома на ул. Черниговской в прежней стилистике
15 января 2022 13:49  [435] Татьяны смогут посетить зоопарк "Лимпопо" Нижнего Новгорода со скидкой
15 января 2022 11:37  [453] Более 1,7 млн жителей Нижегородской области прошли вакцинацию от коронавируса
15 января 2022 09:36  [441] Благоустройство парка Кулибина планируется провести в 2022 году
14 января 2022 19:04  [618] Порядка 12,5 тысяч человек и 3,5 тысячи единиц техники трудятся на строительстве трассы М-12
14 января 2022 18:27  [556] Почти 100 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода с начала недели
14 января 2022 18:03  [490] Депутаты Вячеслав Аксиньин и Валерий Антипов приняли участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
14 января 2022 16:31  [1061] Второй этап надвижки металлоконструкций моста через Волгу завершён на трассе М-12
Общество

Пункты вакцинации от коронавируса для подростков организованы в Нижегородской области

13 января 2022 12:00  [558] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Вакцинация от COVID-19 для подростков в ближайшее время стартует в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Согласно информации, уже организованы пункты вакцинации, закуплено медицинское оборудование и организованы прививочные бригады.

Поступление вакцины "Спутник-М" согласно графику Минздрава РФ ожидается со дня на день, все лечебные учреждения готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вакцинация детей от COVID-19 начнётся в России в 2022 году. 

Напомним, вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России в ноябре прошлого года. Препарат производит филиал ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" минздрава России - "Медгамал".

Вакцина "Спутник-М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Дети Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph