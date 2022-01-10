В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
18 января 2022 14:23  [10] ВТБ: в 2022 году российские банки привлекут рекордный объем средств физлиц
18 января 2022 13:13  [100] Наблюдательный совет банка "Открытие" рассмотрел вопрос о присоединении РГС банка
18 января 2022 12:57  [152] ЗС НО, НАПП и ТПП подписали соглашение о взаимодействии
18 января 2022 12:40  [111] Более 3 тысяч проверок противоэпидемиологических требований прошло в Нижегородской области за неделю
18 января 2022 08:46  [189] Более чем на 70% перевыполнен план по количеству участников нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области
17 января 2022 18:18  [374] "ЛУКОЙЛ" установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе
17 января 2022 14:26  [295] Сервис "билайн.аналитика": 31 декабря люди поставили на паузу онлайн-просмотр фильмов
17 января 2022 10:48  [376] "ТНС энерго НН": должникам приостанавливаются выплаты компенсаций за ЖКУ
17 января 2022 10:41  [308] Конкурс в сфере развития общественных связей "Лучник Future" продлевает прием работ
16 января 2022 10:15  [547] Группа банка "Открытие" объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года
Бизнес

Наблюдательный совет банка "Открытие" рассмотрел вопрос о присоединении РГС банка

18 января 2022 13:13  [100] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Наблюдательный совет банка "Открытие" рассмотрел вопрос о присоединении РГС банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 17 января наблюдательный совет банка "Открытие" вынес на рассмотрение единственного акционера – Банка России вопрос о присоединении РГС Банка. Решение Банка России ожидается в феврале 2022 года.

Интеграция РГС банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы "Открытие".

Присоединение РГС банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы "Открытие".

Интеграцию РГС банка планируется завершить до конца 2022 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph