Наблюдательный совет банка "Открытие" рассмотрел вопрос о присоединении РГС банка Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Наблюдательный совет банка "Открытие" рассмотрел вопрос о присоединении РГС банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 17 января наблюдательный совет банка "Открытие" вынес на рассмотрение единственного акционера – Банка России вопрос о присоединении РГС Банка. Решение Банка России ожидается в феврале 2022 года.

Интеграция РГС банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы "Открытие".

Присоединение РГС банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы "Открытие".

Интеграцию РГС банка планируется завершить до конца 2022 года.