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Наблюдательный совет банка "Открытие" рассмотрел вопрос о присоединении РГС банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, 17 января наблюдательный совет банка "Открытие" вынес на рассмотрение единственного акционера – Банка России вопрос о присоединении РГС Банка. Решение Банка России ожидается в феврале 2022 года.
Интеграция РГС банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы "Открытие".
Присоединение РГС банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы "Открытие".
Интеграцию РГС банка планируется завершить до конца 2022 года.
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