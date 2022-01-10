Две нижегородки вышли в финал Всероссийской литературной премии Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Две нижегородки вышли в финал Всероссийской литературной премии им. А.И. Казинцева, которая проводится впервые. Победители премии смогут издать собственную книгу, а также получат денежную премию.

Как рассказали в правительстве Нижегородской области, конкурс для молодых писателей, поэтов и критиков учреждён в 2021 году Союзом писателей России, журналом "Наш современник" и фондом "Дорога жизни". Премия посвящена памяти выдающегося русского поэта и критика А.И. Казинцева (1953 – 2020).

В состав жюри конкурса вошли известные российские поэты, прозаики и критики, а также представители журналов и издательств.

На конкурс поступило более 100 заявок из 32 регионов России. В шорт-лист премии вошли 24 молодых литератора со всей страны. В номинации "Проза" в финал также прошла Алина Гребешкова из Нижнего Новгорода, а в номинации "Поэзия" - Мария Затонская из Сарова.

Кроме того,продолжается приём заявок в номинациях "Критика" и "Открытие» (для авторов до 35 лет). Узнать подробнее о премии можно на сайте Совета молодых литераторов Союза писателей России или в группе конкурса во "ВКонтакте".

Напомним, в Нижегородской области с 14 февраля начнётся приём заявок для участия в региональной программе поддержки книгоиздания. Поддержка в виде предоставления субсидии будет оказана юридическим лицами индивидуальным предпринимателям, которые занимаются изданием литературных произведений.