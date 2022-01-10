Нижегородский водоканал проверил качество воды в храмах накануне Крещения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский водоканал проверил качество воды в храмах накануне Крещения. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, воду, которая поступает в храмы Нижнего Новгорода из водопровода или близлежащих скважин, оценивали по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Результаты показали, что вода в 34 храмах соответствует санитарным и гигиеническим нормам.

Адреса храмов:

Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" - ул. Даргомыжского, 15в Спасо-Преображенский собор – ул. Щербакова, 11 Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" – ул. Люкина, 9 Храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы– ул. Топольная, 11а Храм в честь Преображения Господня (Карповка) –ул. Суздальская, 58 Собор Александра Невского- ул. Стрелка, 3а Староярмарочный собор – ул. Ярмарочный проезд, 10а Храмовый комплекс в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери - ул. Гордеевская, 141а Храм в честь Преображения Господня – ул. Интернациональная, 81а Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы – ул. Рождественская, 34 Храм в честь Святителей Московских – ул. Короленко, 14 Храм в честь святых апостолов Петра и Павла– ул. Горького, д. 141а Храм во имя Всемилостивейшего Спаса– ул. Горького, 177а Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" – ул. Нестерова, д.2 Храм в честь Живоначальной Троицы – ул. Овражная, д. 94 Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества – ул. Бекетова, д. 61 Вознесенский Печерский мужской монастырь– ул. Приволжская слобода, д. 108 Благовещенский собор – пер. Мельничный, д. 10 Храм в честь святителя Алексия, митрополита Московского - ул. Черниговская, д. 7а Благовещенский мужской монастырь – пер. Мельничный, д. 8 Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи – Ивановский съезд,1 б Крестовоздвиженский женский монастырь – Окский съезд, д. 2 б Часовня Святой Великомученицы Варвары – ул. Варварская, д. 36 Церковь рядом со школой – Зеленый город Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона – пр. Гагарина, д. 119 а Собор в честь Архангела Михаила – Кремль, д. 2 Храм в честь Вознесения Господня – ул. Ильинская, д. 54 Храм в честь Воскресения Христова – ул. Шевченко, д. 1а Храм в честь святых Жен Мироносиц – ул. Добролюбова, д. 13а Храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского – ул. Сергиевская, д. 25а Церковь в честь Успения Божией Матери – пер. Крутой, д. 3 Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы – ул. Заломова, д. 21а Храм в честь святого пророка Божия Илии – ул. Ильинская, д. 9 Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери – ул. Планетная, 25 б.

К тем храмам, где нет централизованного водоснабжения, Нижегородский водоканал 18 и 19 января направит автоцистерны с питьевой водой высокого качества для освящения. Так, в частности, воду доставят в следующие храмы:

храм в честь иконы Божией Матери "Прибавление ума" (пр. Молодежный, 23а),

храм в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (ул. Бахтина, 9а),

храм в честь святого благоверного князя Георгия Всеволодовича и святителя Симона (б-р Южный,18а),

храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Катерная, рядом с д.2),

храм в честь иконы Божией Матери "Нечаяная радость" (пр. им. 70-летия Великого Октября, 2),

храм в честь святой мученицы Людмилы, княгини Чешской (ул. Троицкая, 64а).

Ранее сообщалось, что богослужения пройдут в 37 храмах Нижнего Новгорода.