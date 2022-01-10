Нижегородец во время ссоры выбросил молодую сожительницу с балкона 4 этажа

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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Следственного отдела по Советскому району Нижнего Новгорода возбудили уголовное по факту покушения на убийство 23-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошёл ночью 17 января на ул. Надежды Сусловой. В ходе семейной ссоры 54-летний мужчина выбросил свою гражданскую жену с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже. Потерпевшая осталась жива и была госпитализирована.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти другому человеку) и избрана мера пресечения.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в Минздраве Нижегородской области, в настоящее время потерпевшая размещена в областной клинической больнице им. Н.А.Семашко. Девушка находится в сознании, получает все необходимое лечение. Состояние пациентки оценивается как тяжёлое. Врачи делают для неё всё возможное, добавили в Минздраве.

Напомним, недавно также в Советском районе мужчина из ревности выстрелил в жену прямо на её рабочем месте - в магазине.

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Теги:
Покушение Уголовное дело
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