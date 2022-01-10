Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в группу регионов-лидеров по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания с руководством субъектов РФ.

Рейтинг, составленный Минэкономразвития РФ, предполагает комплексный анализ ситуации с реализацией нацпроекта "Производительность труда" в регионе и учитывает не только исполнение целевых показателей, но и мероприятия, реализованные по собственной инициативе, а также ход формирования производственной культуры.

"Задача рейтинга - мотивировать регионы активнее помогать предприятиям становиться эффективнее. С точки зрения влияния на экономику это один из стратегических проектов, имеющих в долгосрочном плане мощные эффекты для развития отраслей и компаний. Нацпроект по повышению производительности труда приобретает особое значение для развития экономики, ее выхода на трехпроцентный рост. Мероприятия нацпроекта позволяют достаточно быстро получить нужные результаты без крупных финансовых вложений", - отметил Максим Решетников.

По словам министра, сегодня проект по повышению производительности труда приобретает особое значение для развития экономики.

"Рынок труда восстановился быстрее, чем ожидалось. Безработица на исторических минимумах, численность занятых вышла на допандемические уровни, растут реальные заработные платы", - подчеркнул Максим Решетников.

Всего в группу регионов-лидеров вошли 17 субъектов РФ.

От Нижегородской области в совещании принимал участие заместитель губернатора Андрей Саносян. Он рассказал, что регион приступил к работе в "бережливом" направлении в 2017 году совместно с ГК "Росатом". В рамках этой работы был создан объединенный проектный офис по развитию производственных систем и внедрению бережливых технологий, на базе которого впоследствии создан региональный центр компетенций (РЦК).

"Мы считаем, что необходимо уделять особое внимание развитию РЦК, так как основная нагрузка по реализации национального проекта на территории субъекта ложится непосредственно на них, и именно РЦК формирует имидж региона в глазах предприятий-участников проекта. Качественная и плодотворная работа позволяет выстроить эффективную коммуникацию между промышленным сообществом и государством", - сказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора добавил, что на данный момент в реализацию национального проекта вовлечены 169 промышленных предприятий Нижегородской области, из них 63 реализуют или уже реализовали проект совместно с РЦК - более трети всех участников в регионе.

"Структура нашего Регионального центра компетенций позволяет организовать работу одновременно на 15 предприятиях, обеспечивая достижение поставленных целей. Кроме того, нижегородский РЦК уделяет особое внимание вопросам цифровизации производств, - подчеркнул Андрей Саносян. - Уверен, что нам удастся закрепить и преумножить достигнутый результат, а также продолжить плодотворную совместную работу с Минэкономразвития РФ и ФЦК в целях развития «бережливого» вектора как в регионе, так и в стране в целом".

Напомним, федеральный и региональный центры компетенций (ФЦК и РЦК) – это организации, которые занимаются внедрением бережливых технологий на предприятиях - участниках нацпроекта "Производительность труда".

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. Он разработан и реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Нацпроект включает в себя федеральные проекты: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.