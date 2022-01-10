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Спорт

Правительство Нижегородской области ищет участок для строительства биатлонного комплекса

19 января 2022 10:11  [155] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области ищет участок для строительства биатлонного комплекса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно полученной информации, кабинет министров региона не отказался от планов по строительству спортивного объекта.

Планируется, что для строительства биатлонного комплекса будут привлечены средства инвестора. При этом вопрос привлечения средств областного бюджета не рассматривается.

В минспорте также отметили, что намерения компании "Технониколь", которая планировала выступить инвестором, не изменились.

В настоящее время правительством Нижегородской области ведется работа по поиску земельного участка, подходящего для строительства биатлонного комплекса.

Ранее сообщалось, что биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой может появиться на Бору. Инвестиции могут составить минимум 100 млн рублей.

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Теги:
Борский г.о. Лыжный спорт
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