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Игрок нижегородского "Торпедо" Марек Хривик в составе сборной Словакии примет участие в Олимпийских играх - 2022. Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно информации, для словацкого форварда предстоящая Олимпиада станет дебютной в карьере.
Ранее он помог своей команде результативными действиями в решающих матчах квалификационного турнира. Также в составе сборной Марек стал одним из лучших бомбардиров на последнем Чемпионате Мира, заработав 6 очков в 7 матчах.
Напомним, что ранее нападающие нижегородского "Торпедо" вызваны в сборную США.
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