Игрок нижегородского "Торпедо" Марек Хривик в составе сборной Словакии примет участие в Олимпийских играх Спорт

Фото: пресс-служба клуба

Игрок нижегородского "Торпедо" Марек Хривик в составе сборной Словакии примет участие в Олимпийских играх - 2022. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, для словацкого форварда предстоящая Олимпиада станет дебютной в карьере.

Ранее он помог своей команде результативными действиями в решающих матчах квалификационного турнира. Также в составе сборной Марек стал одним из лучших бомбардиров на последнем Чемпионате Мира, заработав 6 очков в 7 матчах.

Напомним, что ранее нападающие нижегородского "Торпедо" вызваны в сборную США.