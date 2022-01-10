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Десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, три случая заболевания инфекцией являются завозными и были привезены из Нигерии, Доминиканы и Израиля. Еще один заболевший прибыл из другого региона. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области.
В ведомстве отметили, что все заболевшие были изолированы, соблюдали установленный карантин.
Данные случаи заражения находятся на контроле управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Напомним, что ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородской области приняты дополнительные меры в связи с распространением штамма "омикрон".
Так, для организации наблюдения за лицами, прибывающими из стран с риском распространения нового штамма коронавируса, в регионе развернут обсерватор на 160 коек.
Для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 среди лиц, прибывающих из стран с риском распространения нового штамма, определены три медицинские организации на 85 коек (34 бокса). Дополнительно в регионе имеется 445 коек в 235 боксах, которые будут задействованы при необходимости.
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