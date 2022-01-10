Добычу налима разрешили в Нижегородской области с 20 января Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 20 января разрешается добыча налима. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Напомним, с 20 декабря был введён запрет на вылов этого пресноводного семейства тресковых, поскольку у налима наступает нерестовый период.

Согласно информации, налим нерестится зимой при температуре воды 1-2°C. В декабре и январе он активно мигрирует и образует нерестовые скопления. В летнее время налим скрывается на прохладной глубине, часто прячется под камни и в норы, где замирает до наступления холодов.

В Минлесхозе также рассказали, что самки налима нерестятся не каждый год и пропускают один-два сезона для восстановления организма. Именно поэтому в целях сохранения популяции данного вида рыбы так важно соблюдать сроки ограничения на вылов в нерестовый период.

Кроме того, в Нижегородской области действует запрет на рыбную ловлю в следующие периоды:

- с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года — на зимовальных ямах;

- с 20 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года — всеми орудиями добычи в устьях рек Сура, Огневка, Медяна, Урга, Пьяна.

В ведомстве напомнили, что суммарная суточная норма вылова составляет не более 10 кг, либо один экземпляр рыбы в случае, если её вес превышает 10 кг. Также ограничения действуют по видам: не более 3 щук или 3 судаков, или 1 сома в сутки.

Напомним, фестиваль подлёдного лова "Чкаловская рыбалка – 2022" состоится 26 февраля.