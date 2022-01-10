Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
19 января 2022 12:40  [103] Добычу налима разрешили в Нижегородской области с 20 января
19 января 2022 11:45  [162] Число заражений коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось до 881
19 января 2022 11:02  [148] Защитное сооружение гражданской обороны Новогорьковской ТЭЦ стало призером всероссийского смотра-конкурса
19 января 2022 10:41  [361] Десять случаев заражения новым штаммом "омикрон" выявлено в Нижегородской области
19 января 2022 09:53  [176] Олег Лавричев: "Крещение Господне - один из двенадцати главных христианских праздников"
19 января 2022 09:35  [171] Почти 1,5 млн человек составил пассажиропоток нижегородского аэропорта за 2021 год
19 января 2022 09:13  [150] Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным красителем "Уранин А"
19 января 2022 08:50  [172] Игорь Комаров: "Успех проекта "Ментальное здоровье" - это вовлеченность губернатора"
18 января 2022 21:56  [486] Движение на трассе М-7 "Волга" в Лысковском районе восстановлено
18 января 2022 20:38  [362] Мария Львова-Белова намерена поддержать нижегородские проекты по улучшению качества жизни детей
Общество

Добычу налима разрешили в Нижегородской области с 20 января

19 января 2022 12:40  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области с 20 января разрешается добыча налима. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Напомним, с 20 декабря был введён запрет на вылов этого пресноводного семейства тресковых, поскольку у налима наступает нерестовый период.

Согласно информации, налим нерестится зимой при температуре воды 1-2°C. В декабре и январе он активно мигрирует и образует нерестовые скопления. В летнее время налим скрывается на прохладной глубине, часто прячется под камни и в норы, где замирает до наступления холодов.

В Минлесхозе также рассказали, что самки налима нерестятся не каждый год и пропускают один-два сезона для восстановления организма. Именно поэтому в целях сохранения популяции данного вида рыбы так важно соблюдать сроки ограничения на вылов в нерестовый период.

Кроме того, в Нижегородской области действует запрет на рыбную ловлю в следующие периоды:

- с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года — на зимовальных ямах;

- с 20 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года — всеми орудиями добычи в устьях рек Сура, Огневка, Медяна, Урга, Пьяна.

В ведомстве напомнили, что суммарная суточная норма вылова составляет не более 10 кг, либо один экземпляр рыбы в случае, если её вес превышает 10 кг. Также ограничения действуют по видам: не более 3 щук или 3 судаков, или 1 сома в сутки.

Напомним, фестиваль подлёдного лова "Чкаловская рыбалка – 2022" состоится 26 февраля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рыболовство
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2022 13:45  [1138] Фестиваль подлёдного лова "Чкаловская рыбалка – 2022" состоится 26 февраля
17 декабря 2021 12:28  [692] Нижегородец выловил 10-килограммовую щуку в Волге
01 октября 2021 14:34  [659] Запрет на рыболовство на зимовальных ямах введён в Нижегородской области с 1 октября
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph