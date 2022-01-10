Ещё два нижегородских лыжника присоединились к олимпийской сборной России Спорт

Артём Галунин Фото: FIS Nordic Combined

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Количество нижегородских спортсменов в составе национальной сборной, которая отправится на Зимнюю Олимпиаду в Пекин, увеличилось.

Так, тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью определился с составом команды на Олимпийские игры. Страну будут представлять три спортсмена, и один из них - бронзовый призёр чемпионата России (2021), 22-летний воспитанник нижегородской спортивной школы №6 по лыжному двоеборью Артём Галунин. Также в состав сборной вошли Вячеслав Барков и Самир Мастиев.

Кроме того, определён состав команды по прыжкам на лыжах с трамплина. За женскую сборную выступят Ирина Аввакумова, Александра Кустовая, Ирма Махиня и Софья Тихонова; мужскую сборную будут представлять Евгений Климов, Илья Маньков, Данил Садреев и представитель Центра спортивной подготовки Нижегородской области - многократный чемпион России, 32-летний Роман Трофимов.

Ранее сообщалось, что четверо нижегородских конькобежцев примут участие в Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Также за национальную сборную выступит нижегородский лыжник Артём Мальцев.