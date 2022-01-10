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Происшествия

Профессора вуза в Нижнем Новгороде оштрафовали за получение 47 взяток

19 января 2022 14:40  [30] Происшествия
Профессора вуза в Нижнем Новгороде оштрафовали за получение 47 взяток

Профессора вуза в Нижнем Новгороде оштрафовали за получение 47 взяток

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор преподавателю Самарского государственного университета путей сообщения, который обвинялся в получении взяток. Об этом сообщает Центральное МСУ на транспорте СК России.

Напомним, 15 апреля 2021 профессор кафедры общеобразовательных дисциплин нижегородского филиал получил от группы студентов-заочников 47 000 рублей. За это он пообещал поставить зачёт по своей дисциплине "Организация доступной среды" всем учащимся без фактической проверки их знаний.

Как подчеркнули в Следственном управлении, было проведено полное и всестороннее расследование преступлений, собраны все необходимые доказательства, проведён ряд экспертиз, после чего материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд признал преподавателя признан виновным в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично и через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей.

Кроме того, в адрес контролирующих ведомств и руководству университета направлено представление об усилении контроля за работой преподавательского состава.

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Теги:
Взятки Следственное управление Штраф
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