Профессора вуза в Нижнем Новгороде оштрафовали за получение 47 взяток
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Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор преподавателю Самарского государственного университета путей сообщения, который обвинялся в получении взяток. Об этом сообщает Центральное МСУ на транспорте СК России.
Напомним, 15 апреля 2021 профессор кафедры общеобразовательных дисциплин нижегородского филиал получил от группы студентов-заочников 47 000 рублей. За это он пообещал поставить зачёт по своей дисциплине "Организация доступной среды" всем учащимся без фактической проверки их знаний.
Как подчеркнули в Следственном управлении, было проведено полное и всестороннее расследование преступлений, собраны все необходимые доказательства, проведён ряд экспертиз, после чего материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Суд признал преподавателя признан виновным в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично и через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 90 000 рублей.
Кроме того, в адрес контролирующих ведомств и руководству университета направлено представление об усилении контроля за работой преподавательского состава.
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