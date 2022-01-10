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Общество

Артем и София стали самыми популярными именами для младенцев в Нижегородской области в 2021 году

19 января 2022 15:46  [154] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Артем и София стали самыми популярными именами для младенцев в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова.

По ее словам, в 2021 году в Нижегородской области было зарегистрировано рождение 26 361 малыша - 13 584 мальчика и 12 777 девочек, из них 326 двойняшек и две тройни.

Самые популярные имена среди мальчиков: Артём (720), Михаил (691), Александр (621). В топ-10 имен мальчиков: Максим (555), Иван (547), Матвей (505), Дмитрий (456), Роман (409), Егор (402), Тимофей (402), Илья (383), Кирилл (362), Никита (308).

У девочек в тройке имен-лидеров - София (629), Виктория (522) и Анна (490). В 10-ку вошли: Мария (476), Ева (436), Алиса (429), Полина (411), Дарья (404), Ксения (397), Варвара (383), Милана (374), Василиса (365), Анастасия (360).

Самые необычные имена среди мальчиков: Грант, Май, Светослав, Теодор, Алмаз, Оскар, Спартак, Родосвет, Варфоломей, Миролюб, Лазарь, Август, Леонардо, Остап, Персей, Дар, Марс, Космос, Одиссей, Сулейман, Дарий.

Необычные имена девочек: Забава, Енисея, Олимпия, Челси, Вишня, Астра, Шуя, Натэлла, Млада, Эстелла, Матильда, Луна, Августа, Феврония, Матрёна, Мадонна, Офелия, Ефросиния, Венера, Любава, Ясна, Дива, Милада.

Ранее сообщалось, что количество зарегистрированных браков в Нижегородской области в 2021 году увеличилось почти на 17%.

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Теги:
ЗАГС Рождаемость
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