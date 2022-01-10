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Общество

Почти 3 млрд рублей направят в 2022 году на программу модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области

19 января 2022 18:23  [108] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области в 2022 году будет направлено 2,8 млрд рублей. Такая же сумма была выделена региону и в прошлом, 2021 году. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 19 января в ходе заседания комитета ЗСНО по социальным вопросам.

Так, в 2022 году запланированы:
- строительство 28 объектов здравоохранения;
- комплексный капитальный ремонт 214 объектов здравоохранения;
- закупка 275 единиц нового медицинского оборудования и 258 единиц легкового автотранспорта.

Согласно информации, на капитальный ремонт медицинских организаций предусмотрено более 1,6 млрд рублей, на приобретение нового оборудования - порядка 500 млн рублей.

Давид Медик-Гусейнов рассказал, что в настоящее время в программе модернизации первичного звена здравоохранения участвуют 88 медицинских организаций Нижегородской области.

"Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, и понимая важность и своевременность данной программы, в прошедшем году в Нижегородской области была проведена большая работа", - отметил глава Минздрава.

За 2021 год по программе в медучреждения поставили 431 единицу медицинского оборудования. Кроме того, в 44 медицинские организации направили 321 новый автомобиль повышенной проходимости. Также был выполнен капитальный ремонт на 100 объектах, а ещё на 142 начаты строительно-монтажные работы.

Председатель комитета Заксобрания по социальным вопросам Наталья Смотракова заявила, что модернизация первичного звена здравоохранения является на сегодняшний день одной из приоритетных задач.

"Для её решения в регионе ведётся ежедневная кропотливая работа. Важно, что она носит не разовый, а системный характер. В больницы и поликлиники поступает новое оборудование. Хорошими темпами, даже с опережением графика, идёт процесс, связанный с закупкой автотранспортных средств для лечебных учреждений. Все это в совокупности повышает качество медицинской помощи, которая оказывается гражданам", - отметила Смотракова.

Напомним, всего на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области до конца 2025 года будет направлено более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн - региональные средства и более 14,5 млрд - федеральное финансирование.

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Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
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