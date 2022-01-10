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Общество

Мобильную котельную подключили в Ленинском районе вместо сломавшегося теплообменника на Памирской,11

19 января 2022 18:38  [1] Общество

Фото: Теплоэнерго

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Для стабилизации отопления и горячего водоснабжения ряда домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода, АО "Теплоэнерго" запустило в работу мобильную модульную котельную.

Речь идёт, в частности, о домах, которые отапливаются котельной по адресу Памирская, 11. Напомним, за прошедшую неделю дважды – 15 и 17 января фиксировалось резкое падение давления в системе данной котельной из-за несанкционированного отбора теплоносителя, предположительно, потребителями промышленной зоны бывшего завода "Зевс". В результате, один из теплообменников потребовалось вывести в ремонт.

По этой причине были снижены параметры теплоснабжения на 28 жилых домов по ул. Перекопская, Диксона, Сафронова, Памирская, Каховская.

Мобильная модульная установка примет на себя нагрузку выведенного в ремонт теплообменника, отметили в "Теплоэнерго".

Ранее сообщалось, что ресурсоснабжающая компания проведёт перерасчёт за тепло и горячую воду жителям тех домов Ленинского района, которых могло затронуть снижение параметров теплоснабжения от котельной на ул. Памирская, 11

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение Теплоэнерго
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