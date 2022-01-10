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Общество

АО "Теплоэнерго" проведёт перерасчёт за тепло жителям ряда домов Ленинского района Нижнего Новгорода

18 января 2022 18:02  [32] Общество

АО "Теплоэнерго" проведёт перерасчёт за тепло и горячую воду жителям ряда домов Ленинского района Нижнего Новгорода, которых могло затронуть снижение параметров теплоснабжения от котельной на ул. Памирская, 11, сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что 15 января из-за несанкционированного отбора теплоносителя, предположительно, потребителями в промзоне, нарушился гидравлический режим и упало давление в системе, из-за чего были снижены параметры теплоснабжения на 28 жилых домов. К вечеру того же дня параметры удалось стабилизировать.

Стоит отметить, что и 17 января в 11:00 утра вновь было зафиксировано падение давления теплоносителя на обратном трубопроводе на котельной ул. Памирская, 11. Для восстановления гидравлических параметров сотрудники АО "Теплоэнерго" были вынуждены ограничить подачу теплоносителя на трубопроводе, питающем промзону. По состоянию на 15.00 гидравлические параметры были восстановлены, начался постепенный подъем температуры теплоносителя. Параллельно сотрудники Теплоэнерго оказывали содействие работникам домуправляющей компании по нормализации работы внутридомовых систем в 28 домах по ул. Перекопская, Диксона, Сафронова, Памирская, Каховская.

В настоящее время гидравлические параметры теплоснабжения восстановлены. Вместе с тем, для обеспечения стабильного теплоснабжения жителей требуется вывести в ремонт один из теплообменников. На время проведения ремонтных работ нагрузку с него переведут на мобильную модульную котельную для дополнительного подогрева теплоносителя, монтаж которой завершится в течение суток.

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Теги:
ЖКХ Тарифы Теплоэнерго
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