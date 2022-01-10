Пятый этап программы туристического кешбэка стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородской область принимает участие в очередном этапе программы туристического кешбэка – одного из направлений национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что на данный момент в программе участвуют 19 отелей, баз отдыха и санаториев. Туристам из других регионов России предлагается 82 экскурсионных тура, в том числе речные круизы.

"Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" дает новые возможности для развития отрасли гостеприимства в регионах России. Нижегородская область активно участвует в нацпроекте. Для этого у нас есть все возможности. 800-летие стало серьезным стимулом для создания новых элементов инфраструктуры. Поздравляя нижегородцев с юбилеем в августе 2021 года, президент России Владимир Путин посоветовал всем совершить поездку в Нижний Новгород. Сейчас для этого появились дополнительные стимулы. Вместе с этим в регионе много и других прекрасных туристических центров, поэтому лучше планировать поездки на несколько дней", - сказал Глеб Никитин.

Пятый этап программы стартовал 18 января 2022 года. Приобрести туры можно до 12 апреля, а отправиться в путешествие – до 30 апреля этого года. Круизные путешествия возможны с момента начала навигации до 1 июня 2022 года. Базовые условия программы туристического кешбэка остаются прежними: поездка должна быть оплачена онлайн картой "Мир", на которую в течение пяти дней вернется 20% от стоимости тура, максимум - 20 тыс. рублей. Количество покупок по одной карте не ограничено. Выбрать подходящее предложение можно на портале мирпутешествий.рф.

"Нижегородская область участвует в программе туристического кешбэка с ее старта в 2020 году. Показательно, что за это время средняя продолжительность поездки в Нижегородскую область составила 4-5 дней, поскольку среди представленных программ - не только туры выходного дня. Туроператоры предлагают посвятить изучению Нижегородской области несколько дней, посетить не только столицу региона, но и Городец, Семенов, Арзамас, Дивеево, Большое Болдино", - рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В новом этапе туристического кешбэка по всей России участвуют 662 туроператора и 3 329 средств размещения. Для туристов доступно более 2 млн предложений. На реализацию программы туристического кешбэка на 2022 год в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заложено 5 млрд рублей.

Кстати, с начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей. В том числе, туристы отправлялись на отдых в Нижегородскую область.

Ранее регион подготовил более 40 туров по туристическому кешбэку. В их число вошли литературные туры в Нижний Новгород и в Большое Болдино, экскурсии в городецкий туристический комплекс "Город мастеров", экскурсии в музейный квартал "Русские крылья" в Чкаловске и др.

Напомним, что большое число туристов посетило Нижегородскую область в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода. Кроме того, нижегородские власти ожидают увеличения турпотока из-за титула Новогодней столицы России. По словам министра культуры региона Олега Берковича, на сегодняшний день Нижний Новгород находится на третьем месте по числу бронирований на новогодние праздники после Санкт-Петербурга и Казани.