Около 430 единиц техники задействовано в уборке Нижнего Новгорода этой зимой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 430 единиц техники задействовано в уборке Нижнего Новгорода этой зимой. Такая информация была озвучена в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 19 января.

Согласно докладу и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вадима Нанаева, на данный момент вывезено около 506 тысяч кубических метров снега, израсходовано почти 55 тысяч тонн пескосоляной смеси, более 5 тысяч тонн реагента и почти 8 тысяч тонн соли.

Как сообщил участникам заседания директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, прилегающую территорию 10 053 многоквартирных домов приводят в порядок 3456 дворников. Ежедневно домоуправляющими компаниями расходуется около 50 тонн пескосоляной смеси.

По информации начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Ивана Соловьева, с начала зимнего периода в городе зарегистрировано почти 18 тысяч нарушений содержания дорог и прилегающих к ним территорий. На данный момент 89% нарушений устранено, возбуждено 1843 административных производства.

Депутаты отметили, что в текущем зимнем периоде администрация города успешно справляется с расчисткой от снега основных городских магистралей.

"В позитивном плане можно оценивать организацию и контроль за работой по уборке снега на магистральных дорогах со стороны городского штаба, а также в достаточной степени обеспеченность техникой", – отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.

"Учитывая эти обстоятельства, понятно, что не все контрольно-надзорные функции и нашей административно-технической инспекции, и Госжилинспекции реализованы в полной мере в отношении домоуправляющих компаний", – продолжил Олег Лавричев, призвав присутствовавших на заседании комиссии руководителей ДУКов более ответственно организовывать работу по уборке снега. "Берите пример с администрации города, как она организует работу на своих участках ответственности", – пояснил он.

Председатель городской Думы призвал домоуправляющие компании "вместе делать город комфортнее для жителей": "Ведь ваши недоработки тяжким бременем ложатся на плечи муниципальной власти. Ваша экономика должна вам обеспечивать не уплату штрафов, а быть техническим и организационным ресурсом, чтобы справляться с этой нагрузкой по снегу".

"Ненормально, когда столько жалоб у населения на невозможность пройти и проехать к детским садам, школам, торговым и другим объектам, – резюмировал Олег Лавричев. – Призываю ДУКи напрячься".

"Мы обратимся к администрации города с просьбой уделить внимание своевременной очистке от снега территорий дворов, междворовых проездов, а также подъездов к социально значимым объектам", – сказал, подводя итоги заседания, председатель комиссии Карим Ибрагимов.