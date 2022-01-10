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Происшествия

Почти на 3% снизилось количество ДТП в Нижегородской области в 2021 году

20 января 2022 13:10  [91] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Почти на 3% снизилось количество ДТП в Нижегородской области в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Артем Бафанов на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области 20 января.

По словам чиновника, также произошло и снижение числа аварий, в которых погибли люди, - с 407 человек в 2020 году до 397 человек в 2021 году.

В настоящее время в Нижегородской области реализуется программа по пропаганде безопасности дорожного движения (БДД). Так, в течение 2021 года на ее реализацию было выделено около 550 тысяч рублей, на которые были закуплены листовки и баннеры для распространения в образовательных учреждениях.

Кроме того, в акцию "Засветись" включились 1307 образовательные организации региона, а в мероприятиях по пропаганде БДД участвовало порядка 20 тысяч человек.

В заключение замминистр транспорта Артем Бафанов заметил, что в 2022 году работа по пропаганде безопасности дорожного движения будет продолжена. На эти цели планируется направить 3,5 млн рублей из бюджета региона.

Ранее сообщалось, что уже с начала текущего года более 60 нижегородцев пострадали в результате ДТП на территории города. Отмечается, что наибольшее количество пострадавших отмечается в Нижегородском и Советском районах (15 и 14 человек соответственно).

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Теги:
ДТП Законодательное собрание
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