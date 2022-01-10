Фонтан перед ДК имени Орджоникидзе перейдёт в собственность Нижнего Новгорода

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Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 20 января единогласно поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность города фонтана с бассейном перед Домом культуры имени Серго Орджоникидзе в Московском районе.
Согласно информации, с инициативой о безвозмездной передаче объекта недвижимости площадью 1259,9 кв. м выступило АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ".
Фонтан передаётся с целью благоустройства территории перед Дворцом культуры в связи с многочисленными обращениями местных жителей.
Напомним, сам ДК им. Серго Орджоникидзе был передан городу также на безвозмездной основе ещё в 2018 году.
Содержание фонтана возьмёт на себя администрация Московского района.
Так, глава района Владимир Кропотин отметил, что ДК Орджоникидзе – одно из центральных мест района, его посещает множество детей, поэтому администрация поддерживает инициативу о передаче, чтобы комплексно благоустроить территорию. Пока фонтан находился в ведении РСК "МиГ", сделать это было невозможно.
Стоит отметить, что фонтан находится в нерабочем состоянии и давно не подключен водоснабжению.
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