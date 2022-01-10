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Общество

Фонтан перед ДК имени Орджоникидзе перейдёт в собственность Нижнего Новгорода

20 января 2022 14:26  [32] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям 20 января единогласно поддержали предложение о принятии в муниципальную собственность города фонтана с бассейном перед Домом культуры имени Серго Орджоникидзе в Московском районе.

Согласно информации, с инициативой о безвозмездной передаче объекта недвижимости площадью 1259,9 кв. м выступило АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ".

Фонтан передаётся с целью благоустройства территории перед Дворцом культуры в связи с многочисленными обращениями местных жителей.

Напомним, сам ДК им. Серго Орджоникидзе был передан городу также на безвозмездной основе ещё в 2018 году.

Содержание фонтана возьмёт на себя администрация Московского района.

Так, глава района Владимир Кропотин отметил, что ДК Орджоникидзе – одно из центральных мест района, его посещает множество детей, поэтому администрация поддерживает инициативу о передаче, чтобы комплексно благоустроить территорию. Пока фонтан находился в ведении РСК "МиГ", сделать это было невозможно.

Стоит отметить, что фонтан находится в нерабочем состоянии и давно не подключен водоснабжению.

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Теги:
Дом Культуры Московский район Фонтан
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