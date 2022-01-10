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Происшествия

Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Дзержинске

20 января 2022 14:49  [87] Происшествия

Фото: с сайта hotgeo.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Дзержинске. По данному факту полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, накануне, 19 января, в УМВД России по Дзержинску поступило сообщение о том, что ночью около дома №1 по улице Будённого прозвучали три хлопка, похожие на выстрелы.

Полицейские установили виновника происшествия. Им оказался 37-летний местный житель, который действительно трижды выстрелил из ружья в воздух, находясь на улице возле дома.

Отмечается, что в результате данного инцидента никто не пострадал. Причины данного поступка не указываются.

При этом, добавили в ГУ МВД, оружие является зарегистрированным.

По данному факту проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой в течение трёх дней будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на пр. Чкалова в Дзержинске мужчина устроил стрельбу из своего окна по компании подростков. Один из молодых людей получил ранение щеки.

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Теги:
Дзержинск МВД Стрельба
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