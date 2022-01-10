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Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения масочного режима

20 января 2022 16:52  [73] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За последний квартал 2021 года нижегородских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения масочного режима. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что рейды по соблюдению мер, способствующих предупреждению распространения коронавируса, проводятся в общественном транспорте регулярно в связи с обострением эпидемической обстановки

Поскольку за безопасность людей в общественном транспорте отвечает перевозчик, в первую очередь проверки касаются водителей, которые должны находиться в салоне в маске. Кроме того, в автобусе должны присутствовать бесплатные маски для пожилых людей.

С пассажирами в рамках рейдов проводятся разъяснительные беседы.

"К счастью, всё больше людей понимает, что носить маски в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, необходимо и для собственной защиты, и для безопасности тех, кто находится рядом. Поэтому так называемых "масочных скандалов" становится всё меньше", - отметил начальник отдела автотранспорта и инфраструктуры Минтранспорта Нижегородской области Евгений Здоренко.

С октября 2021 года до настоящего времени было проверено около 2 500 единиц общественного транспорта – муниципальные и коммерческие автобусы, а также электротранспорт.

За данный период выявлено около 450 нарушений, составлено и направлено в суд 30 протоколов. По 25 из них вынесены судебные решения, общая сумма штрафов составила около 1 млн рублей.

Отметим, размер административного штрафа за нарушение противоэпидемических требований: на граждан — в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Теги:
Коронавирус Транспорт Штраф
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