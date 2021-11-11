Нижегородского перевозчика ИП Саакян оштрафовали за нарушение масочного режима Общество

Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде суд принял первое решение в отношении перевозчика о нарушении противоэпидемиологических требований. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

В частности, решением суда административный штраф был наложен на автопредприятие ИП Саакян Г.А., который обслуживает автобусные маршруты Т-18 и Т-40.

В ведомстве подчеркнули, что в салонах автобусов ИП Саакян Г.А. было многократно зафиксировано пренебрежение к соблюдению масочного режима. Материалы были направлены в суд, который вынес постановление о привлечении перевозчика к ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что решение суда в силу ещё не вступило, и перевозчик намерен его обжаловать. Во время заседания представитель перевозчика просил суд ограничиться предупреждением.

В Минтрансе отметили, что с 1 июня в Нижегородской области проверки на соблюдение требований эпидемиологической безопасности ппроведены в 1142 автобусах, 82 троллейбусах и 25 трамваях. По 23 фактам нарушений документы направлены в суд.

Отметим, за нарушение указа следует предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей; на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Минтранс Нижегородской области подал в суд на четырёх перевозчиков за нарушение эпидемических требований. Причиной обращения в суд стали многочисленные нарушения со стороны водителей автобусов, игнорирующих обязательное требование находиться на рабочем месте в медицинской маске.