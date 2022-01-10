Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
20 января 2022 18:28  [24] Почти 100 новых медлицензий выдано в Нижегородской области в 2021 году
20 января 2022 18:06  [75] Комиссия Думы по соцполитике обсудила итоги каникул в Новогодней столице России
20 января 2022 17:46  [95] Глеб Никитин поручил ужесточить ответственность за самовольный снос исторических зданий
20 января 2022 17:14  [92] Почти 100 млн рублей получил бюджет Нижнего Новгорода от реализации имущества по инвестконтрактам
20 января 2022 16:52  [131] Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения масочного режима
20 января 2022 16:10  [154] Комиссия Думы Нижнего Новгорода одобрила включение в план приватизации 10 новых объектов
20 января 2022 15:57  [324] Сотрудникам нижегородского ГИБДД передали 45 новых служебных автомобилей
20 января 2022 15:32  [140] Соцролики победителей конкурса "Живи городом" разместят на билбордах Нижнего Новгорода
20 января 2022 14:26  [199] Фонтан перед ДК имени Орджоникидзе перейдёт в собственность Нижнего Новгорода
20 января 2022 13:46  [234] Более 660 нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки
Общество

Глеб Никитин поручил ужесточить ответственность за самовольный снос исторических зданий

20 января 2022 17:46  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил повысить ответственность за снос зданий в зоне исторической застройки Нижнего Новгорода при отсутствии необходимых согласований и разрешений.

Данное решение было озвучено на заседании экспертного совета, обсудившего снос здания на ул. Черниговской, 10.

Напомним, речь идёт о бывшем доходном доме И.Д. Калашникова 1855 года постройки. По информации Минграда Нижегородской области, нежилое здание не имеет статуса памятника, однако относится к градообразующим объектам. Оно обладает историко-архитектурной и архитектурно-художественной ценностью.

Осенью 2021 года собственник здания заявила о намерении снести его с целью дальнейшей застройки данной территории. Однако экспертный совет при Минграде счёл это недопустимым. Были даны рекомендации провести дополнительное обследование состояния несущих конструкций и реконструировать здание.

"Градостроительное решение реконструкции здания для рассмотрения на Архитектурном совете и в министерство не представлялись. Стоит также отметить, что подтверждающей информации об аварийности либо ветхости здания в адрес министерства также не поступило", - рассказали в ведомстве.

Тем не менее, в начале января 2022 года здание было снесено.

Представитель собственника сообщила, что он действовал в правовом поле и не должен был ни с кем согласовывать снос здания. На месте снесённого дома планировалось возвести офисное здание, с учётом внешнего облика ул.Черниговской и соседних домов. Однако, как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, охранные зоны объектов культурного наследия, в которые попадает данная территория, запрещают на ней какое-либо строительство.

Здание располагалось в границах защитных зон ОКН (100 м от границ территорий памятников и 150 м от границ территорий ансамблей), которые охватывают практически всю территорию Благовещенской слободы.

Эксперты обсудили дальнейшую судьбу снесённого здания, и их мнения разделились: часть совета выступила за то, чтобы построить на Черниговской,10 новое здание в стилистике исторической улицы, часть – за воссоздание как минимум фасада снесённого дома.

Представитель собственника согласился восстановить объект в соответствии с прежними объёмно-планировочными решениями. Экспертный совет рекомендовал собственнику провести фотофиксацию и обмерные работы оставшейся части дома, чтобы взять их за основу.

Сергей Морозов также рассказал, что Глеб Никитин поручил проработать вопрос изъятия земельного участка в случае отказа собственника от восстановления снесённого дома.

Он также сообщил, что на следующий экспертный совет предлагается вынести обсуждение планов по развитию всей Черниговской, особенно тех домов, которые на сегодняшний день не имеют охранного статуса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин История Снос
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph