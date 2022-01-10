Глеб Никитин поручил ужесточить ответственность за самовольный снос исторических зданий Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил повысить ответственность за снос зданий в зоне исторической застройки Нижнего Новгорода при отсутствии необходимых согласований и разрешений.

Данное решение было озвучено на заседании экспертного совета, обсудившего снос здания на ул. Черниговской, 10.

Напомним, речь идёт о бывшем доходном доме И.Д. Калашникова 1855 года постройки. По информации Минграда Нижегородской области, нежилое здание не имеет статуса памятника, однако относится к градообразующим объектам. Оно обладает историко-архитектурной и архитектурно-художественной ценностью.

Осенью 2021 года собственник здания заявила о намерении снести его с целью дальнейшей застройки данной территории. Однако экспертный совет при Минграде счёл это недопустимым. Были даны рекомендации провести дополнительное обследование состояния несущих конструкций и реконструировать здание.

"Градостроительное решение реконструкции здания для рассмотрения на Архитектурном совете и в министерство не представлялись. Стоит также отметить, что подтверждающей информации об аварийности либо ветхости здания в адрес министерства также не поступило", - рассказали в ведомстве.

Тем не менее, в начале января 2022 года здание было снесено.

Представитель собственника сообщила, что он действовал в правовом поле и не должен был ни с кем согласовывать снос здания. На месте снесённого дома планировалось возвести офисное здание, с учётом внешнего облика ул.Черниговской и соседних домов. Однако, как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, охранные зоны объектов культурного наследия, в которые попадает данная территория, запрещают на ней какое-либо строительство.

Здание располагалось в границах защитных зон ОКН (100 м от границ территорий памятников и 150 м от границ территорий ансамблей), которые охватывают практически всю территорию Благовещенской слободы.

Эксперты обсудили дальнейшую судьбу снесённого здания, и их мнения разделились: часть совета выступила за то, чтобы построить на Черниговской,10 новое здание в стилистике исторической улицы, часть – за воссоздание как минимум фасада снесённого дома.

Представитель собственника согласился восстановить объект в соответствии с прежними объёмно-планировочными решениями. Экспертный совет рекомендовал собственнику провести фотофиксацию и обмерные работы оставшейся части дома, чтобы взять их за основу.

Сергей Морозов также рассказал, что Глеб Никитин поручил проработать вопрос изъятия земельного участка в случае отказа собственника от восстановления снесённого дома.

Он также сообщил, что на следующий экспертный совет предлагается вынести обсуждение планов по развитию всей Черниговской, особенно тех домов, которые на сегодняшний день не имеют охранного статуса.