Почти 100 новых медлицензий выдано в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Число впервые выданных медицинских лицензий в Нижегородской области в 2021 году выросло почти на 11% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил областной Минздрав.

Так, если в 2020 году медицинским организациям либо индивидуальным предпринимателям впервые было выдано 83 лицензии, то в 2021 - уже 92.

Всего же в течение прошлого года министерство предоставило 281 лицензию на осуществление медицинской деятельности: 157 были переоформлены в связи дополнением перечня выполняемых работ либо дополнением адреса места осуществления деятельности, 32 переоформлены по иным основаниям (например, из-за изменения наименования или исключения отдельных видов работ).

Согласно реестру, общее количество действующих в Нижегородской области лицензий на осуществление медицинской деятельности на 1 января 2022 года составило 2110.

По итогам прошлого года список сократился всего на 50 лицензий, причем действие лицензий прекращалось как по заявлению самих медорганизаций, так и по решению налоговых органов. Две лицензии были аннулированы по требованию суда.

Напомним, частные и государственные организации здравоохранения Нижегородской области с 1 января 2021 года начали переход в цифровой формат лицензирования в области медицины и фармацевтики. За полгода удалось полностью перевести оформление в электронный вид.